Iglesias propone un referéndum nacional sobre los toros

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto este viernes la celebración de un referéndum a nivel nacional para que sean los españoles los que decidan sobre el futuro de las corridas de toros, ante la "complejidad" que entraña, a su juicio, este asunto.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco en la que ha admitido que aunque a él no le gustan los toros, también es consciente de que "no se pueden prohibir por decreto". "Pero estaría bien preguntar a la gente", ha sugerido.

Tras recordar que lo que sí defiende su formación es que se deje de subvencionar con dinero público las corridas de toros, Iglesias ha añadido que, además, se podría "democratizar" este debate, y preguntar a los españoles por su opinión.

En este sentido, ha apostado por "preguntar a los ciudadanos en sus pueblos o en determinados territorios o, por qué no, un día en España, si la mayoría quiere toros o no los quiere".

Por otra parte, preguntado sobre su opinión sobre la caza, Iglesias también ha reconocido que a él no le gusta, pero "que no se puede prohibir así como así", porque también "es una cosa compleja". "Pero a mí no me gusta disparar animales", ha apostillado.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ



Además, Iglesias, ha criticado al Gobierno por "improvisar" y "sacar conejos de la chistera" con su propuesta de reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos, y ha reafirmado que no van a apoyarla si deja fuera a los miembros de la Monarquía.

De este modo, el líder morado ha señalado que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reforma constitucional que el Gobierno quiere impulsar, no van a respaldarle si no incluyen la supresión de la inviolabilidad de los miembros de la Casa Real.

Además de la "improvisación", Iglesias también ha criticado al Gobierno por ser "incoherente" en algunas de sus actuaciones, como por ejemplo, en matera de inmigración al llevar a cabo devoluciones en caliente, o con la polémica de la venta de bombas a Arabia Saudí.

En este sentido, preguntado sobre si estas cuestiones suponen una fisura en el apoyo de su formación al Gobierno para que agote la legislatura, Iglesias ha explicado que ese apoyo es "absolutamente condicional".

LOS PRESUPUESTOS, A ESCENA



De hecho, ha señalado que sólo apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 si se ponen de acuerdo con el Ejecutivo y se cumplen las demandas que consideran imprescindibles, como bajar los impuestos a los trabajadores y a los autónomos, o revertir los recortes en Educación y Sanidad.

"Creo que hemos empezado bien, pero nos quedan muchas mesas de negociación para llegar a un acuerdo en los Presupuestos. Si nos entendemos, les apoyaremos. Si no, no", ha confirmado el secretario general de Podemos.