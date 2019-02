El juez Marchena marca los límites de los testigos: ni catalán ni valoraciones

No han transcurrido más de cinco minutos del turno de los testigos en el juicio del 'procés' cuando el presidente el tribunal, el juez Manuel Marchena, ha tenido que interrumpirlo por primera vez cuando el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha respondido en catalán a la acusación popular que ejerce Vox. "Vull dir que jo parlaré en catalá a las preguntes de Vox...", ha comenzado Tardà en su respuesta al letrado del partido ultraderechista Pedro Fernández, por lo que Marchena le ha frenado para recordarle que, como testigo, "tiene la obligación de emplear la lengua oficial del foro del lugar donde se desarrolla el juicio".

"Para que yo me aclare: ¿Tengo derecho o no a hablar en catalán?", ha preguntado Tardà. "No", ha zanjado el presidente del tribunal. "Otra cosa es que la sala haya concedido el derecho a los acusados a expresarse en su lengua, lo que han rechazado", le ha explicado el juez.

Poco después, Marchena ha vuelto a detener la testifical cuando el parlamentario ha comenzado, en castellano, con el siguiente mensaje: "Este juicio está inspirado en la venganza". El presidente del tribunal, que antes de llamar a Tardà ya había advertido de que no admitiría "valoraciones" o la expresión de opiniones políticas, lo ha interrumpido para recordar que se ha puesto al servicio de la administración exclusivamente para el esclarecimiento de los hechos. Marchena ya lo había advertido al inicio. "La Sala quiere hacer constar una cuestión de orden para evitar interrupciones", dijo, como "recordar que nuestro derecho no reconoce la figura del testigo opinante que hace juicios de valor. Es un tercero que viene a explicar exclusivamente sobre lo que percibió por sus sentidos. Es algo que tiene todos presentes pero conviene no olvidarlo para evitar interrupciones por parte de la presidencia del Supremo".

Más tarde, Marchena también ha tenido que advertir al abogado de Vox cuando preguntaba a Tardà sobre los supuestos planes de los acusados. "Le está pidiendo (a Tardà) que valore comportamientos ajenos y así desnaturalizamos el contenido de la testifical... No existe el testigo opinante", ha zanjado el magistrado. Lo mismo ha ocurrido minutos después ante las preguntas de Andreu Van den Eynde, abogado defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva, quien ha hecho constar su protesta ante el tribunal.

Marchena le había advertido: "No ha sido llamado Tardà para que cuente los métodos de ERC para luchar por su ideario político, estamos exclusivamente enjuiciando lo que el fiscal y las acusaciones atribuyen a los acusados. No le preguntamos por el ideario de ERC en la lucha por el objetivo político legítimo de conseguir la independencia".