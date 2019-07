El PNV augura que habrá acuerdo

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, calificó ayer de «muy complicada» la situación en torno a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En su opinión, hasta ahora hay «un choque de trenes», aunque auguró que finalmente habrá acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos porque no cree que a ninguno de ellos les convenga una repetición electoral.

En una entrevista a Onda Vasca, el senador del PNV afirmó que el presidente en funciones debería hacer «esta semana» algún «movimiento importante», y subrayó que es «suya la responsabilidad».

«Tiene 123 escaños y el segundo partido tiene 66, está a gran distancia, con lo bueno y lo malo, con lo bueno que es él el que tiene que liderar un futuro Gobierno pero, a su vez, es el que más responsabilidades tiene para llevar este proyecto adelante y se está viendo incapaz por una cosa u otra», aseguró.

Sin embargo, Bildarratz cree que una repetición de las elecciones «no va a convenir» a Unidas Podemos y sería una operación de «alto riesgo» para el PSOE, por lo que consideró que «no van a hacer falta» y van a llegar a un acuerdo para la investidura.

Artur Mas señaló que es mejor que Sánchez gobierne. El expresidente catalán abogó por que los nacionalistas catalanes negocien con el PSOE, Podemos y el PNV. En su opinión, no hace falta «provocar más tensión». «¿Hay que tener en Madrid un Gobierno que cada día quiera prender fuego a nuestra casa? ¿O preferimos uno que no resuelva la situación pero que al menos no venga con las cerillas?», dijo en TV3.