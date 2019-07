El PSOE y Podemos encallan en las negociaciones: sin visos de acuerdo antes del jueves

La negociación entre el PSOE y Podemos ha encallado este lunes justo antes de que Pedro Sánchez se enfrente al discurso del debate de su investidura. Fuentes del Gobierno explican que se ha "avanzado mucho" sobre el programa para la próxima legislatura, pero que el obstáculo continúa siendo el reparto de cargos.

"Creemos que hasta el jueves no se resolverá", señalan en el Gobierno, donde no cierran la puerta a que los morados se hagan con una vicepresidencia. "El problema no era tanto eso como la presencia de Pablo Iglesias", explica un ministro.

Minutos antes de la intervención de Sánchez, Carmen Calvo y Pablo Echenique -los dos principales negociadores- trataron de desbloquear la situación sin éxito. "No llegamos a un punto de acuerdo", ha admitido la propia vicepresidenta en funciones ante un grupo de periodistas.

SIN MÁS REUNIONES NI AVANCES

Desde filas socialistas explican que las conversaciones están estancadas, con el reparto de cargos en el futuro Ejecutivo como principal punto de desencuentro, y que no se prevén nuevas reuniones de los equipos negociadores a lo largo del lunes. Hasta el jueves, cuando tendrá lugar la votación definitiva, hay tiempo.

De momento, la única vicepresidencia que el PSOE está dispuesto a dar a Podemos es básicamente simbólica, sin apenas competencias ejecutivas, algo que ha causado gran malestar en los morados, que aspiran a coordinar la vertiente social del futuro Gobierno.

Desde el entorno morado, se quejan de que el PSOE "se niega a compartir ni un solo Ministerio desde los que poder desarrollar las políticas" que plantea la formación. Como ejemplos, señalan la subida del SMI a 1.200 euros, las escuelas de 0 a 3 años, políticas de igualdad o bajar tasas universitarias. "Salvo el buen tono", apuntan, "en 48 horas el PSOE no ha dado ningún paso". Además, lamentan que "solamente" les hayan ofrecido "responsabilidades simbólicas". Así, insisten que han "cedido desde el principio en no pedir ministerios de estado, lealtad con la cuestión de Cataluña y el gesto de Pablo Iglesias del viernes echándose a un lado". "No paramos de encontrarnos más excusas por parte del PSOE", sentencian los morados.