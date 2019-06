Rivera enseña la puerta de Ciudadanos a los críticos y se reafirma en el 'no' a Sánchez

Primeras y contundentes palabras del presidente de Cs, Albert Rivera, tras las dimisiones en su partido por el giro a la derecha y el 'no' a Pedro Sánchez: "Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, que presenten un partido político".

Rivera ha lanzado un mensaje claro a aquellos que han puesto en duda su estrategia política. La marcha del portavoz económico, Toni Roldán, y del eurodiputado Javier Nart abrieron un debate en el seno del partido liberal que el líder naranja ha querido zanjar ante el Consejo General de su formación: "Todos los que queráis remar en esta dirección, somos compañeros y lo seguiremos siendo".

Rivera ha reunido a los máximos dirigentes de su partido para reafirmarse en su estrategia de votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez y construir una oposición "fuerte, moderada, liberal y europeista". Así, señalaba que "nos jugamos tragarnos a [Pedro] Sánchez una legislatura o comernos a Sánchez una década", ha sentenciado.

Las respuestas no han tardado en llegar. Roldán ha respondido al que fuera su compañero a través de Twitter: "No hace falta crear un partido, solo hay que sentarse, exigir reformas, regeneración y que no haya pactos con nacionalistas".

Apoyos a Rivera

Rivera ha encontrado el calor de los 125 miembros del Consejo General que han cerrado filas en torno a su presidente. Un ejemplo ha sido el candidato de Cs a la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, que ha afirmado que ninguno de sus votantes quería que fueran "un partido bisagra" que pactase con el PSOE. Por el contrario, ha señalado que el camino que debe seguir el partido es el de convertirse en "una alternativa a 40 años de bipartidismo del PP y del PSOE".

Críticas a Sánchez

Rivera, ha recriminado al líder socialista que, dos meses después de las elecciones generales, no se haya "puesto a trabajar" en la formación del próximo gobierno.En este sentido, ha explicado que el presidente en funciones puede encontrar a sus socios en aquellos con los que ha pactado a nivel autonómico.

Así, se ha referido a Unidas Podemos que, considera, pactarán "tarde o temprano", a ERC y JxCat que ya "están entregados" y al secretario general de Bildu, Arnaldo Otegui, "la nueva estrella de de la televisión española".

Marcos de Quinto, en la Ejecutiva

En el Consejo General van a votar el nombramiento del diputado Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola, como nuevo miembro de la Ejecutiva. De Quinto entrará oficialmente en la dirección de la formación naranja en sustitución de Roldán, que dimitió el lunes pasado y renunció a su escaño en el Congreso por sus discrepancias con la estrategia y la política de pactos de Ciudadanos.

Sin embargo, seguramente no se tomará una decisión sobre quién sucederá a Roldán como secretario de Programas y Áreas Sectoriales y tampoco está claro que se vaya a cubrir la otra vacante que hay en el Comité Ejecutivo tras la salida del eurodiputado Javier Nart, también el lunes pasado.

Desde que Pablo Yáñez abandonara la Ejecutiva el pasado marzo y renunciara como secretario de Comunicación de Ciudadanos en Castilla y León, su puesto no se ha cubierto.

El veto a Sánchez

Garicano, Igea, Maura y Nart fueron los cuatro únicos integrantes de la Ejecutiva que el pasado lunes votaron a favor de replantearse el "no" a la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y abrir una vía de negociación.

Esa fue, precisamente, una de las cuestiones a las que se refirió Roldán cuando explicó los motivos de su marcha, aconsejando "generosidad" a Ciudadanos para no "desperdiciar la oportunidad" de "un gobierno estable". Poco después, Garicano defendió en una entrevista en 'El Mundo' que su partido debería pactar con Sánchez para hacerle presidente a cambio de que acepte "unas exigencias muy duras y claras" en relación con Cataluña.

Sin embargo, parece que la mayoría de la Ejecutiva no apoya esta propuesta, ya que en la votación del lunes hubo 25 dirigentes que apostaron por mantener la estrategia marcada por Rivera. De los tres que se abstuvieron, Marta Martín, Nacho Prendes y Orlena de Miguel, estos dos últimos son miembros tanto del Comité Ejecutivo como del Consejo General. Además, hubo otros tres que no votaron.