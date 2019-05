El Supremo decide hoy si Puigdemont va a las europeas

La decisión del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Madrid de elevar la decisión sobre la candidatura de Lliures per Europa, que encabeza Carles Puigdemont, a la sala tercera del Tribunal Supremo no modifica los tiempos ni la situación, según el equipo del expresident catalán. La sala se reunirá a partir del mediodía de hoy para pronunciarse y el líder independentista catalán está convencido de que le darán la razón y podrá presentarse, junto a los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, a las elecciones europeas del 26 de mayo.

Durante una rueda de prensa en Bruselas, Puigdemont arremetió contra el intento del PP y de Ciudadanos de apartarles de la carrera electoral con un recurso ante la Junta Electoral Central que, según criticó, buscaba perjudicarles. «Es un intento de apartarnos y no es un buen punto de partida» porque «preferiría estar hablando de nuestro programa para conseguir apoyos y no tener que estar remontando y jugando contra la junta electoral. Tenemos la sensación de estar jugando un partido con el árbitro en contra», lamentó, acompañado de los exconsellers y de los tres candidatos provisionales de la lista de Junts per Catalunya.

Sea cual se la decisión que adopte el Supremo y sea quien sea el cabeza de lista en los comicios europeos, los tres titulares de la candidatura han subrayado que continuarán con la batalla política y, sobre todo, seguirán haciendo campaña. «Nos pueden apartar de una lista y un papel pero no nos apartarán de la campaña ni la política», ha indicado Puigdemont que ha subrayado su derecho a ejercer el sufragio pasivo poco después de que el tribunal de lo contencioso administrativo decidiera pasar la pelota al Supremo. Según la resolución emitida, es la alta instancia judicial la que debe pronunciarse porque el recurso plantea cuestiones que afectan tanto a la inegibilidad de los candidatos como a la proclamación de las candidaturas. Asuntos, sostienen, que están relacionados por lo que debe ser el Supremo quien establezca el criterio jurídico a seguir.

RECURSOS POSIBLES / Si la decisión del Supremo fuera contraria a los intereses de los independentistas catalanes, Gonzalo Boye, que ejerce también la defensa jurídica de Puigdemont, ha anunciado que presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional para lo que tendrían un plazo de dos días mientras que la corte tendría después tres para resolver.

Fue la Fiscalía de Madrid quien abrió el viernes la puerta a que el expresident pueda encabezar la lista Lliures per Europa, la marca elegida por Junts per Catalunya para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo y en la que también concurren los exconsellers Comín y Ponsatí. Según el ministerio fiscal, de no hacerlo, tal y como decidió la Junta Electoral Central en una resolución acompañada de cuatro votos particulares y recurrida por Puigdemont, quedaría vulnerado «su derecho fundamental de sufragio pasivo».

La JEC decidió el pasado lunes oponerse a la candidatura que lidera el líder independentista al considerarla «una burla» y un «fraude de ley». En la decisión alegaron que era «notorio» que ninguno de los tres candidatos -Puigdemont, Ponsatí y Comín- residen en las localidades catalanas en las que están empadronados sino que lo hacen fuera del territorio nacional para evadir la acción de la justicia».

Ayer, el presidente del PP, Pablo Casado, lamentó la decisión de la Fiscalía de Madrid, mientras que desde Cs, el portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa, aseveró que «acatarán» la decisión que tome el Supremo.