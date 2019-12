47 médicos prestarán consulta de tarde durante los días de Navidad

Serán 47 los facultativos que prestarán consulta en horario vespertino durante las próximas semanas. El SES ensayó durante los meses de verano este modelo para que en aquellos casos en los que sea necesario acumular la consulta los facultativos puedan disponer de más tiempo y ahora ha habilitado de nuevo ese recurso, al que se han sumado casi medio centenar de médicos de Atención Primaria de 15 zonas de salud.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, se refirió ayer a este recurso y destacó que permitirá dotar a las consultas de profesionales «en aquellas zonas en las que hay dificultades para sustituirlos», como son los médicos de familia en equipos de Atención Primaria, debido a que «no hay bolsas y, por lo tanto, no hay paro médico para cubrir esas vacantes», recoge Efe.

El plan permitirá «que los médicos que tienen que acumular consultas, de forma voluntaria y optan a ello, puedan partir su jornada laboral en un pueblo por la mañana y en otro por la tarde» y eso, en opinión del consejero «permite menos estrés laboral al profesional» y «el paciente puede disponer de más tiempo» para su consulta.

La medida es temporal y se extenderá hasta mediados de enero. El consejero no negó ayer que aunque «se trata de una buena fórmula», lo ideal sería no tener que llevar a cabo este tipo de planes. Pero recordó que el problema se prolongará en el tiempo. «Hasta el 2025 no empezaremos a ver la luz al final del túnel en esta falta de especialistas dentro de la comunidad autónoma de Extremadura y de toda España».

Este plan se une a otras medidas llevadas a cabo por la Consejería como la jubilación voluntaria hasta los 70 años y formas para incentivar las zonas de difícil cobertura, dando mayor puntuación a los profesionales que se trasladan a ellas.

Las previsiones que maneja Sanidad es que hasta finales de 2024 se jubilarán 380 médicos en Atención Primaria.