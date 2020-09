Carta de agradecimiento de Emilia Chavero a la Guardia Civil: "Siempre os llevaremos en nuestros corazones"

Carta escrita por Emilia Chavero, hermana de Manuela Chavero, en agradecimiento a la labor realizada por la Policía Judicial de la Guardia Civil y en especial a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

La familia de Manuela Chavero queremos agradecer el gran trabajo realizado a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el caso de Manuela Chavero desde Policía Judicial que comenzó a llevar el caso y en especial a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Han sido muchas horas de las que hemos hablado sobre el tema también algunas discusiones al no tener toda la información que queríamos saber hasta que acabamos entendiendo la forma de trabajo de este gran equipo.

Muchas horas de charlas, consuelos, lágrimas, preguntas sin respuestas hasta llegar a la resolución.

Es excepcional el cariño , respeto, agrado con el que nos han tratado siempre a la familia.

Nosotros y en particular yo, Emilia, siempre hemos trasladado a todo el mundo que lo ibais a conseguir, estábamos seguro que resolveríais este caso por vuestra profesionalidad, implicación, por dar respuesta a la familia por hacer que se haga Justicia y también por el cariño a Manuela y sus hijos. Aunque no halláis conocido a Manuela en persona después de 4 años recopilando datos de su vida la habéis llegado a conocer y seguro que habéis descubierto a una gran persona, simpática, familiar , amiga de sus amigos, agradable y sobre todo a una gran madre la cual no se merecía este final tan malo, ninguna persona se merece que al lado suya tenga a una persona tan fría y con tanta maldad que pueda llegar a cometer esta criminalidad.

Siempre hemos tenido esa confianza en vosotros habéis sido nuestra única esperanza de que esto se resuelva.

Llevaré siempre en mi alma a un gran equipo de trabajo el cual he podido tratar mucho y del que he recibido siempre cariño y compresión.

Por desgracia en España no se valora como se debería a los equipos de investigación de la Guardia Civil sabemos que contáis con muchas limitaciones de todo tipo y con unos recursos más bien escasos por ello vuestro trabajo tiene aún más valor si cabe.

La familia de Manuela Chavero quiere trasladar al Gobierno de España que hay muchísimas familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos y no todos tienen la fortuna de ser buscados o de que la UCO pueda llevar a cabo la investigación y esto se debe a esa falta de recursos tanto de personas como económicos, es una pena que no se puede buscar a muchas personas desaparecidas y que las familias nunca tengan la respuesta que tanto necesitamos en estos casos. Por ello es necesario que se dote de más medios a la Guardia Civil en general ya que es un cuerpo del que nos debemos sentir orgullosos.

Gracias de corazón por vuestro trabajo agradeceremos eternamente vuestras largas horas de trabajo con el desgaste psicológico que ello conlleva, vuestra profesionalidad, esfuerzo y trato a la familia.

Vuestro trabajo a sido impecable nos habéis conseguido dar esa respuesta que tanto necesitábamos saber donde esta Manoli y saber la persona que ha cometido este hecho tan brutal.

Ahora queda que se haga Justicia , estamos seguro que se hará y de que este individuo pasará el resto de sus días en prisión.

Solo nos queda dar las gracias de nuevo a todos, sois un equipo de trabajo magnífico.

Gracias a vosotros la familia y sobre todo Manoli va a poder descansar en paz.

El pueblo de Monesterio, la familia y en particular yo Emilia Chavero nunca os olvidaremos estaremos eternamente agradecidos, siempre os llevaremos en nuestros corazones.

Un abrazo a todo el equipo de la Guarda Civil y en especial a la Unidad Central Operativa (UCO)

Emilia Chavero Valiente.