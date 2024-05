Guardiola: "Extremadura no puede ser un cementerio de trenes"

Viajar a Lisboa desde Madrid supone 6 horas por carretera y recorrer 629 kilómetros, mientras que utilizar el tren, 502 kilómetros, implica emplear nueve horas y media, y dos transbordos. Esta realidad es una de las quejas de la presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola, quien considera inadmisible e injustificable que un país como España, con más kilómetros de vías de alta velocidad de Europa, no cuente con una conexión directa entre ambas capitales.

"Es inadmisible que para ir en tren de Madrid a Lisboa, en pleno siglo XXI, se tarden nueve horas y media y dos transbordos, como es inadmisible que se juegue con las fechas y con las expectativas de los ciudadanos; que no haya una conexión por Extremadura y Castilla-La Mancha en pleno siglo XXI. Estamos hablando de una gran transformación en la conectividad entre España y Portugal que, sin duda, tendrá un enorme impacto económico y social en el conjunto de Europa", subraya en referencia a la advertencia del Gobierno central de que el tren de alta velocidad estará listo en 2032 y no en 2030 como se preveía.

Así se expresa la presidenta extremeña en la apertura del VIII Foro del Corredor Atlántico del Suroeste Ibérico, que se celebra en Madrid y que impulsa la plataforma empresarial luso-española Sudoeste Ibérico en Red. "La alta velocidad en Extremadura, el Corredor del Sudoeste Ibérico, son fundamentales para lograr una mayor vertebración, cohesión e igualdad territorial. Es la llave a un futuro más próspero no solo para Extremadura, sino para España, Portugal y la Unión Europea", persiste.

María Guardiola durante su intervención. / Rodian Contador

Además, y de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, la presidenta apela a los futuros eurodiputados a implicarse en la alta velocidad Madrid-Lisboa por Extremadura y Castilla-La Mancha. Así, les recuerda que "es un momento perfecto para impulsar con determinación la conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa. Si queremos celebrar un Mundial de Fútbol en condiciones, hay que tomar decisiones urgentes y hacer realidad el AVE entre las dos capitales ibéricas".

Cementerio de trenes

Igualmente, en su intervención, Guardiola vuelve a insistir en que no permitirá más ninguneos a la región, ni más desprecios, ni más retrasos. Además, subraya que no se expresa desde la ideología, sino que se trata de saldar el déficit histórico con Extremadura en infraestructuras. Pero no solo ferroviarias, sino también viarias como la conexión entre las dos capitales de provincia (Cáceres y Badajoz) que sigue sin ser a través de una autovía. "Esto no va de ideologías, ni de edades ni de profesiones".

En su alocución, la presidenta de la Junta destaca las últimas mejoras en el servicio ferroviario, pero critica que Extremadura se convierta en un "cementerio de trenes con años de servicio en otras comunidades autónomas" y aprovecha el foro para reclamar trenes nuevos.

De hecho, refuerza su argumento resaltando que los avances en infraestructuras ferroviarias se acompañan de material rodante renovado. "La adquisición de nuevos trenes debe estar prevista para cuando la electrificación esté completada. De lo contrario, las inversiones estarán desaprovechadas".

Para concluir, María Guardiola agradece a la Plataforma Sudoeste Ibérico en Red la oportunidad de ofrecer "un altavoz de muchas reivindicaciones históricas de los extremeños en materia de conexiones e infraestructuras".

Tras la participación de la presidenta, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se sumó a la mesa redonda sobre el Apoyo de las comunidades autónomas al corredor Atlántico del sudoeste ibérico junto a sus homólogos en las regiones de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.