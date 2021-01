Comerciantes y hosteleros protestan en Mérida por el cese de actividad

Que sepan los comerciantes que a Vara no le gusta perimetrar. Anoche por poco me da un parreke cuando leí en el otro periódico unas declaraciones del presidente de la región, a propósito del levantamiento del cierre perimetral del 23 al 6 de Enero. Sigue pensando que los contagios no vienen de fuera, que nos estamos contagiando nosotros en locales, en casa y lugares sin respetar las normas. Entonces por qué se puso a perseguir allegados en la carretera, si el ministro Illa, le daba la opción de seguir siendo consecuente con su idea?. La conclusión a la que llego es que algún comité de expertos le convenció de que, de fuera, como mucho, el contagio solo podía venir del 23 al 6 de enero y solo en los aerosoles de los allegados. Otra explicación no hay. En mi pueblo hay 27 contagios, la mayoría de ellos salieron bautizados de las pacoreuniones familiares con parientes extremeños, andaluces, manchegos, madrileños y vascos. Así que a otro perro con ese hueso. Se puede defender la idea porque consideres fundamental el derecho constitucional de libre circulación, porque la logística no te alcance, o porque lo consideres un incentivo económico irrenunciable, sin necesidad de tener que ser cínico. Hice la maleta para ir a Andalucía a ver a mis allegados en Navidad pero GFVara me lo impidió. La he hecho de nuevo, pero ahora es Juanma Moreno quien me lo impide. Un virus acechando, la factura de la luz gestándose, y extraños decidiendo sobre nuestras vidas. Poca broma.