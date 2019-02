Extremadura y 6 regiones cierran el examen de auxiliar de enfermería para el 27 de abril

Ya está ratificado: el examen de de auxiliar de enfermería se celebrará en Extremadura el 27 de abril, un día antes de lo previsto en el calendario oficial para evitar la coincidencia con la jornada de votación de las elecciones generales. Las comunidades y el Ministerio de Sanidad celebraron ayer una reunión por videoconferencia en la que se cerró un acuerdo entre siete autonomías para hacer el examen ese mismo día. Así, además de Extremadura realizarán esta prueba el 27 de abril (jornada de reflexión electoral) Andalucía, Madrid, Asturias, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Finalmente se ha quedado al margen de este acuerdo una de las comunidades limítrofes, Castilla y León que retrasa sus pruebas a junio, además de Cataluña y Murcia, que hará el examen el 7 de julio. «Estas tres comunidades se salen del consenso mayoritario no porque no quieran sino por motivos de logística», explicó ayer a este diario la secretaria general del Servicio Extremeño de Salud (SES), Concha Torres. «Esas tres comunidades ya tienen otros procesos selectivos en marcha y no cuentan con infraestructura para adelantar un día el examen».

En el resto de comunidades (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco) no hay oferta de empleo convocada para esta categoría sanitaria.

A juicio de Torres, la fecha consensuada por siete de las diez regiones que celebran estas pruebas es la mejor solución para los opositores. «Se evita de este modo el efecto llamada porque las comunidades que más nos preocupaban eran Andalucía y Madrid», señala la secretaria general del SES.

Queda la duda de lo que hagan los aspirantes de Castilla y León, si hubiera alguno inscrito, pero para Torres eso sería poco significativo: «no hay que olvidar que los temarios son distintos, puede haber cosas comunes pero hay normativas propias de cada comunidad que no se van a preparar deprisa y corriendo ahora». Esto, dice, acaba disuadiendo a la gente que no tiene pensado inicialmente presentarse en una determinada comunidad. «El 27 de abril es la mejor fecha para los opositores extremeños y, además, se les garantiza de este modo también el derecho a votar en unas elecciones generales sin interferir en un examen y con todo lo que ello conlleva».

Ahora, el SES publicará en los próximos días una resolución en el DOE para modificar la fecha oficial e informará del cambio en su portal de empleo para garantizar que la información llegua a los aspirantes. Son casi 9.700 los inscritos para optar a las 696 plazas fijas en juego. Los exámenes mantendrá su lugar de celebración, en los campus de Badajoz y Cáceres.