Extremadura roza los 700 ingresos de pacientes covid en una jornada con otros 16 fallecidos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Hombre, Bridger, también el virus es más dañino en otros colectivos. Habría que confinar también a obesos, hipertensos, diabéticos, asmáticos, pacientes con inmunoterapia, cardiopatas, etc. Vamos, en resumidas cuentas, a un montón de personas que tendrán esas enfermedades, pero trabajan. Y son bastantes, no creas. Yo insisto en que lo mejor si no lo único que eliminará el virus es la protección individual de cada uno y la concienciación a base de campañas duras y que por sus imágenes explícitas despierten el miedo al virus.