Hace unos días, en Paspalabra, Óscar parecía haber roto su mala racha en El Rosco, pero en el último programa el madrileño volvió a caer. Un fallo absurdo le ha hecho regresar a la Silla Azul y se ha enfrentado a un nuevo aspirante. Sergio, valenciano y amante de la escritura, se ha batido en duelo con el madrileño, haciendo tambalear su puesto en Pasapalabra. En su presentación, el aspirante ha confesado que tiene un vínculo especial con un antiguo concursante del programa.

Nacido en Llutxent, un municipio de Valencia, Sergio ha recordado cómo su pueblo fue una pregunta de un Rosco. “Privó a Jero de ganar el bote en Pasapalabra”, ha recordado el aspirante.

Finalmente no pudo hacer frente a óscar, que regresó a su puesto para medirse con Moisés en el rosco una vez más.

Lo que le queda a Óscar

Óscar y Moisés nos están dejando un enfrentamiento que logra que nos mordamos la uñas cada tarde. El Rosco no entiende de favoritismos y nos muestra la mejor y la peor cara de cada uno.

Ambos concursantes han tenido esas rachas que nos encantan, estando de dulce y que todo les sonríe. Todo... salvo esa puntilla de suerte para conseguir el bote de Pasapalabra.

En esa lucha sin cuartel por ver quién de los dos gana el programa, está ese premio final que solo uno de los dos podría conseguir. A Moisés le hemos visto muchas veces rozar el bote, pues ya van una decena de veces que el riojano ha sumado 24 aciertos.

En cambio, con Óscar no podemos decir eso, siendo ésta su asignatura pendiente en Pasapalabra. ¡Nunca ha sumado esos 24 aciertos! Aunque esto no he evitado que gane numerosos programas, sí que le ‘aleja’ del bote. Tras más de 140 programas de Pasapalabra, hemos perdido la cuenta de las veces que Óscar se ha colocado con 23 aciertos en El Rosco, una cifra nada fácil de lograr para conseguir sufridas victorias, emocionantes empates, e incluso alguna derrota frente a Moisés.

Óscar se caracteriza por ir con paso seguro y, salvo alguna excepción muy aislada y si no lo necesita, decide no arriesgar. Por ello, su techo está en esos 23 aciertos, una marca que... ¡pudo haber superado!

Ocurrió a principios de 2024 cuando Óscar optó por la prudencia en un Rosco para el recuerdo contra Moisés. El concursante decidió no arriesgar cuando dos letras le separaban del bote. Que Óscar no haya llegado a los 24 aciertos en Pasapalabra no significa nada, y desde luego no empaña el fantástico duelo que están protagonizando Óscar y Moisés cada tarde en Pasapalabra.