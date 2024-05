Alejandra Rubio, indignada tras la última polémica de Carlo Costanzia: "Me parece super feo"

Una vez más, Jeimy Baéz se sentaba en un plató de televisión para intentar contar su verdad, la realidad de lo que pasó entre ella y Carlo Costanzia. La pareja estuvo saliendo durante una larga temporada, y según contó la protagonista en '¡De Viernes!', en varias ocasiones el hijo de Mar Flores acababa volviendo a sus brazos tras estar con otras mujeres.

También aseguraba como el actor habría pretendido volver con ella a la vez que empezaba su coqueteo con Alejandra Rubio. Unas declaraciones que para nada sorprendían a la hija de Terelu Campos, quien ha asegurado en 'Así es la vida' que no estaba al tanto de sus palabras y reaccionaba en directo a las imágenes.

"Ya no me sorprende nada", ha confesado la colaboradora tras escuchar a la expareja de Carlo. Y es que Alejandra ha reiterado en diferentes ocasiones que no quiere hablar nada sobre este tema. Al igual que sobre el dispositivo de la pulsera telemática del joven sobre la que tanto se ha hablado.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con la nieta de María Teresa Campos, quien no ha querido decir nada sobre la supuesta relación tóxica que Jeimy ha asegurado que mantenía con su pareja, tachandolo de manipulador y obsesivo: "Por favor, de verdad, es que me parece súper feo esto ya".

La joven explica que solo quiere seguir tranquila, ajena a los comentarios de la gente y viviendo su historia de amor con Carlo: "Quiero vivir mi vida tranquilamente que sólo hago trabajar y estar tranquila".