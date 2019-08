«Hay que dar el empujón al turismo deportivo»

Llega con la mochila vacía pero dispuesta a impregnarse. Y pide tiempo para terminar de aterrizar: «Me he subido a un tren en marcha», asegura. Es la persona más joven del equipo de Gobierno, -«esa es la noticia, porque la gente de mi generación se tiene que ver representada», subraya- y una de las caras nuevas del Ejecutivo extremeño. Nuria Flores Redondo, de 31 años, es la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, una de las áreas recién creadas. Viene de ser concejala (también de Cultura) en su localidad, Navalmoral de la Mata, en la anterior legislatura. Antes vivió una temporada en Dublín adonde se marchó a trabajar después de perder su empleo en Madrid. Es diplomada en Magisterio y estaba en mitad de las oposiciones cuando le ofrecieron el cargo. Al hablar de la realidad y la gestión de Extremadura, casi todas sus palabras son alabanzas, hay poca crítica.

-Afronta una nueva consejería que aúna Cultura, Turismo y Deporte. ¿Qué relación hay entre estas tres disciplinas? ¿Cuál es el nexo de unión?

-Unirlas era una reivindicación que estábamos haciendo a la Junta de Extremadura porque entendemos que se debe fomentar el turismo cultural y el deportivo. Tenemos como ejemplo el Festival de Teatro de Mérida, nuestra mejor carta de presentación. A nivel deportivo ocurre exactamente lo mismo, se organizan grandes competiciones y esos eventos conllevan la atracción de público.

-Entonces, Turismo será el área principal de la consejería.

-No, el turismo ayuda a la cultura y al revés.

-¿Qué es la cultura?

-El motor de todas las localidades. A veces hemos sentido que es la gran damnificada y venimos de un tiempo de crisis en que ha sido el sector que más ha sufrido. La cultura son las bibliotecas, la música, la literatura…

-La cultura también es cómo nos comportamos. En la anterior legislatura Cultura e Igualdad iban de la mano. Esta vez no, ¿le parece un error?

-Bueno, que no pertenezcan a la misma consejería no quiere decir que no vayan a estar unidas. Al final formar consejerías es muy difícil, pero lo bueno de trabajar en equipo es que nos nutrimos. Que esté en otra consejería no significa que desde Cultura no se vayan a hacer proyectos de igualdad.

-Hablemos del Festival de Alcántara. Este verano, por primera vez en 35 años, no se va a celebrar...

-Por un error administrativo han tenido que suspenderlo. Pero para que el pueblo siga teniendo cultura en verano ya han programado una serie de actividades en las que hemos colaborado.

-Ese error administrativo responde a la denuncia de una de las empresas que concursaban que considera que en las bases prima más la oferta económica a la baja que la calidad artística.

-Sí, se hace una reclamación en cuanto a las bases y la comisión jurídica ya ha actuado, pero el hecho de que haya una reclamación por parte de una empresa no significa que un festival se deje de hacer.

-¿Pero qué debe primar: la economía o la calidad?

-Depende de cada órgano de contratación. Evidentemente la calidad es muy importante.

-También ha habido polémica con la adjudicación del Festival de Mérida, que ha salido a concurso a partir del 2020 (se han presentado dos recursos porque se considera que las bases son un traje a medida para Jesús Cimarro, actual director). ¿En qué punto está el proceso?

-No se ha terminado de resolver aún. El procedimiento está abierto y acatamos las decisiones de los servicios jurídicos que son los que tienen competencia para resolver el proceso. Seguimos a la espera.

-¿Pero se plantea la posibilidad de modificar las bases del concurso?

-Pasa lo mismo que en Alcántara, se hace una reclamación a puntos exactos de las bases. Se ha procedido a clarificar de alguna forma esos puntos y ahora hay un plazo para resolverlo.

-Ciudades como Cáceres se han convertido varias veces en platós de cine pero, ¿se fomenta la producción propia?

-No solo Cáceres está siendo escenario, también Trujillo y Plasencia. Nosotros tenemos una calidad tremenda en cuanto a directores de cine extremeños. Este año uno de ellos ha estado nominado a los premios Goya (se refiere a Rubin Stein, de Navalmoral de la Mata) y tenemos también a la actriz pacense Carolina Yuste, que sí se llevó el Goya.

-Pero me refiero a qué línea de actuación se llevará a cabo para ayudar a que crezca esa producción propia.

-Ahora mismo acabamos de llegar, llevamos aquí un mes. Lo que hemos hecho es montarnos es un tren ya en marcha. Por mi parte también tengo que terminar de aterrizar. Me quiero impregnar mucho de la consejería, tengo aprender mucho de los directores generales y de todo el funcionariado, que tienen grandes ideas y es gente que nos aporta mucho.

-Pasemos al área de Turismo. ¿El objetivo es convertirlo en un sector económico importante que sea una fuente de empleo?

-Desde luego. Así lo decía en declaraciones hace poco el presidente y así va a ser. El turismo es una fuente de empleo y en materia turística tenemos que generar nuestras propias estrategias. Como ahora tenemos las tres disciplinas juntas unidas es momento de dar un empujón fuerte al turismo cultural y deportivo y situarnos.

-Lo pregunto porque los sindicatos siempre se lamentan de que el empleo que genera el turismo en Extremadura es muy precario, porque es básicamente en la hostelería.

-Llevamos muchos años en que los contratos son precarios y no solo en la hostelería. Soy del pensamiento de que hay que acabar con eso. Hay que ir de la mano de gente especializada en el sector turístico para que las calidades de contratación sean mejores. Pero el turismo no es comparable con otras industrias y tiene muchas maneras de crear puestos de trabajo.

-La pasada legislatura se lanzó una ley para acabar con los apartamentos turísticos ilegales, que siguen proliferando no solo en ciudades como Mérida o Cáceres, también ya en pueblos pequeños.

-Vamos a seguir insistiendo y persiguiendo a los alojamientos turísticos ilegales por respeto a la gente que sí paga sus impuestos.

-Ilegales o legales, lo cierto es que en zonas como el caso antiguo de Cáceres proliferan este tipo de alojamientos mientras cada vez hay menos vida vecinal...

-El otro día tenía esta conversación con una amiga. No se puede permitir perder la vida vecinal pero no creo que en Cáceres estemos en ese punto de tener que poner un coto como en otras ciudades.

-¿Cree que Extremadura tiene suficiente oferta? En momentos como la floración del valle del Jerte, la demanda se desborda y es complicado asumirla.

-Afortunadamente contamos con el cerezo en flor, con el otoño mágico del Ambroz... Pero son momentos cortitos, puntuales.

-¿No considera entonces que se debe ampliar la oferta?

-Sí claro, la oferta siempre es bueno que se aumente.

-¿Cuál es el siguiente paso en el turismo?

-Estoy contenta porque Extremadura está registrando buenos datos de turismo internacional, y van creciendo. Un ejemplo muy claro es la Feria Internacional Ornitológica (FIO), que ha conseguido atraer a muchos visitantes de países como Alemania, Reino Unido y sobre todo Italia. Gracias a la FIO tenemos viajeros interesados en la observación de aves, y no solo en Monfragüe, también en la Vera, Campo Arañuelo... Debemos aprovechar este tirón fuerte y trabajar en esa línea. En la zona de Las Hurdes, por ejemplo, ya hay turismo extranjero con segunda vivienda. La verdad es que nunca pensé que la observación de aves atrajera a tanto turismo internacional.

-La otra pata de sus áreas de responsabilidad es Deporte. ¿Qué puede aportar la consejería en este área?

-Tenemos que partir de la base de que el deporte en Extremadura siempre ha sido referencia. Yo he estado toda la vida jugando al tenis, me dieron la primera raqueta con tres años, y he tenido la oportunidad de competir aquí y de conocer muy de cerca el sector. Uno de los objetivos de esta legislatura es el deporte femenino. Vamos a fomentar el apoyo al mismo.

-¿Cómo?

-Lo primero que se debe solventar es que ahora no es lo mismo un primer premio de un deportista masculino que femenino. Hay que trabajar desde las bases. Y también apostar por la financiación de todos los deportes, que no sean siempre los mismos.

-Hablaba al principio de competiciones deportivas que atraen turistas a Extremadura. ¿Por ejemplo?

-Hace poco estuvimos en el torneo femenino internacional de tenis de Don Benito. La final la disputaban una chica rusa y otra de Córdoba. Tuvo mucha repercusión. Se consiguió que durante una semana las miradas estuviesen puestas en Don Benito.