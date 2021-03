"Mínimo" rechazo a la vacuna de AstraZeneca en Extremadura

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado este jueves en el pleno de la Asamblea que el rechazo a la vacuna de AstraZeneca tras la suspensión cautelar está siendo “mínimo” en Extremadura. Ayer, primer día en el que se retomó la vacunación, se pusieron más de 3.300 dosis y la región espera recibir una nueva remesa de 77.900 antes del 5 de abril. En una comparecencia a petición del PP, el consejero ha explicado además que “puede ser que nos correspondan más dosis” de los 30 millones que se han encontrado almacenados en Italia para su venta a Reino Unido. “Si llegan más dosis, más dosis pondremos”, ha asegurado Vergeles, que reitera que en Extremadura está todo preparado para abordar una vacunación masiva a partir de abril.

El titular de Sanidad ha defendido que se están utilizando vacunas que están autorizadas para la comercialización y sujetas a evaluaciones mensuales, que “es lo mejor que podemos ofrecer a la sociedad extremeña en este momento”. Según ha dicho, gracias al trabajo de la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública, se ha conseguido restablecer el calendario, “con bastante reputación, con una vacuna muy tocada por distintos intereses”, como prueba el hecho que del porcentaje de rechazo esté siendo “mínimo”. “Hemos esperado al ensayo clínico de Estados Unidos, que ha permitido vacunar a la gente de entre 63 y 64 años, que es la que más ingresa en UCI”, ha dicho.

Según los datos aportados, en Extremadura se han inoculado 183.006 dosis: hay 114.160 extremeños vacunados con al menos una dosis y 71.846 tienen puestas las dos dosis. “Esto representa el 21% del total de las personas a vacunar antes de verano, y el 13% si se tienen en cuenta las dos dosis”, ha dicho Vergeles, que ha recordado que el proceso de vacunación ya ha terminado en las residencias y el personal sanitario en primera línea. Asimismo, ha destacado que el 54% de los mayores de 80 años están vacunados y que los grandes dependientes lo están también “casi en su totalidad”, así como los docentes y el personal de seguridad y emergencias.

El consejero insiste en que la región está preparada para una vacunación “masiva” a partir del mes de abril, la administración de unas 25.000 dosis a la semana. Para ello se realizarán entre 150 y 180 contratos y se liberará al 30% de los profesionales de Atención Primaria, además de contar con voluntarios. "El problema no es de manos. Lo que queremos es vacunar de forma continua, eficaz y segura, frente a los espectáculos como el de Wanda Metropolitano", ha afirmado.

Los grupos de la oposición, por su parte, han criticado el lentitud del proceso, que tres meses después de su inicio apenas ha logrado inmunizar al 6% de la población. “Nos enfrentamos a una cuarta ola a pecho descubierto. La garantía de la inmunidad se aleja de todos los anuncios a medida que se acerca el verano. Los anuncios no vacunan, ni evitan nuevas olas ni bajan los contagios”, ha recordado la portavoz del PP, Cristina Teniente.

Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, ha señalado que por lo que respecta a la campaña de vacunación “estamos administrando la escasez” y desde Ciudadanos José María Casares ha lamentado que no se estén cumpliendo los plazos previstos al inicio, ya que mientras no haya vacunación no habrá movilidad ni recuperación económica. Toda la oposición ha exigido además el refuerzo de los equipos de Atención Primaria.