Vara: "El contagio no está en el comercio, pero sí aumenta la movilidad y eso favorece al contagio"

La movilidad por sí misma no aumenta los contagios, a no ser que se muevan los contagiados. Lo que más aumenta los contagios es estar junto a ellos (sobre todo en sitios cerrados y sin mascarillas o las mascarillas inservibles que aconseja el Gobierno). Como no se sabe quiénes están contagiados porque no se hacen PCR, todo lo que dice son bobadas.