Gwyneth Paltrow se desnuda para celebrar su 48 cumpleaños

Gwyneth Paltrow cumplió 48 años este domigo y cómo no pudo celebrar una gran fiesta debido a la pandemia por el coronavirus, la intérprete decidió soplar las velas junto a su familia y posar desnuda ante sus más de siete millones de seguidores de Instagram en una sensual instantánea.

La oscarizada actriz presume de una espectacular figura en una imagen en la que aparece en un jardín (posiblemente el de su casa) y completamente al natural, jugando solo con la pose para burlar la censura de Instagram. De esta forma, la ex de Cris Martin, líder de Cold Play, levanta una de sus piernas para así cubrir su zona íntima y juega también con los brazos para taparse el pecho.

"No me he puesto nada más que mi traje de cumpleaños hoy. Gracias por todos los buenos deseos y gracias a la nueva manteca corporal de Goop por hacerme pensar que aún me puedo desnudar", escribió la protagonista de ' Shakespeare in love' junto a la foto, haciendo referencia a Goop, su controvertida compañía de belleza y bienestar, una marca que desarrolla líneas ropa, cosmética, dietética, suplementos alimenticios, perfumes y decoración.

Además, la intérprete también edita una revista trimestral, publica libros, produce 'podcasts' y organiza encuentros sobre salud y bienestar para su ejército de fans.

Desde el 2008, Paltrow se encuentra volcada en mantener y potenciar su imperio de belleza, ya que desde hace tiempo no tiene ningún proyecto cinematográfico.

Cabe recordar que sus consejos sobre salud son constantemente puestos en entredicho, a cada producto que lanza le llueven las críticas y son objeto de burla. Asimismo, genera polémicas constantemente por las terapias que aconseja y comercializa. Muchas veces, a unos precios ridículamente altos. Por ejemplo, Implant O-Rama System, un aparato para hacerse limpiezas e irrigaciones del colón a base de moca, así como los tratamientos de limpieza vaginal con vapor que prometen limpiar el útero y los famosísimos huevos de Jade para la vagina que según la artista, ayudan a regular el ciclo menstrual.