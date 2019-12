El Museo de los Grammy exhibirá artículos personales de Amy Winehouse

El Museo de los Grammy anunció que abrirá en enero 2020 una retrospectiva sobre la carrera de la artista británica Amy Winehouse, que incluirá algunos de sus atuendos más famosos, cartas manuscritas y vídeos inéditos, además de otros objetos del archivo privado de su familia.

"Sin duda, Amy Winehouse es una de las compositoras, cantantes e intérpretes más talentosas del principio del siglo XXI", dijo Michael Sticka, el presidente del museo, quien añadió que su "música y la influencia es multigeneracional y multigénero" y "es un honor para el GRAMMY Museum presentar su primera exhibición en Estados Unidos".

RECUERDOS DOLOROSOS

La retrospectiva de Winehouse en el museo situado en Los Ángeles (EEUU) es una ocasión agridulce para los fans y la familia de la artista, quien murió el 23 de julio de 2011 a los 27 años en su casa en Londres a consecuencia de un envenenamiento accidental con alcohol.

La cantautora de "Rehab" y "Back to Black" no pudo asistir a la ceremonia de entrega de los Grammy en 2008, que se entregó en esa ciudad, porque el departamento de Estado le negó la visa de trabajo. Winehouse aceptó los cinco premios que ganó a través de una transmisión vía satélite.

UNA INFLUENCIA INNEGABLE

Con el título "Beyond Black The Style Of Amy Winehouse", la muestra explora la carrera de la artista, sus mayores influencias, sus atuendos más relevantes y cómo, a pesar de no haber llegado a su tercera década de vida y con solo dos discos, "dejó una marca indeleble en la música, la moda y la cultura pop".

También se destacará el trabajo de la Amy Winehouse Foundation, creada por la familia de la artista, que tiene la misión de inspirar a niños y adolescentes a construir resilencia y autoestima.

Entre los objetos que estarán en la exhibición, que estará abierta al público entre el 17 de enero y el 13 de abril, están atuendos creados por la diseñadora Naomi Parry que la estrella nunca llegó a usar, el icónico vestido de cuello halter que llevó en su última actuación sobre un escenario en Belgrado (Serbia) en 2011, así como el traje de Dolce & Gabbana que usó en la transmisión en los Grammy de 2008.