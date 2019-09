La rapera estadounidense Nicki Minaj anuncia su retiro

La rapera estadounidense Nicki Minaj ha dejado sin palabras a sus fans al anunciar la noche de este jueves que se retira para concentrarse en su vida familiar.

La cantante neoyorquina, de 36 años, conocida por su estilo provocativo y sus éxitos como 'Anaconda', está comprometida con un ejecutivo de la industria musical estadounidense, Kenneth Petty. Su boda está prevista para los próximos meses.

"Decidí retirarme y disfrutar de mi familia", tuiteó el jueves.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄