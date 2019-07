Una banda armada ataca a manifestantes en el metro de Hong Kong

Un grupo de hombres vestidos de blanco y armados con palos y barras metálicas ha apaleado a decenas de manifestantes en la estación de metro de Hong Kong de Yuen Long. El ataque ha dejado un balance de 36 heridos, todos ellos ciudadanos que regresaban de una protesta a favor de reformas democráticas en la región administrativa especial de China.

Entre los heridos se encuentra uno de gravedad, así como el diputado hongkonés Lam Cheuk-ting, del Partido Democrático, que ha explicado a la prensa local que fue agredido por "decenas de personas" a las que ha considerado "miembros de una mafia". Lam Cheuk-ting, que ha colgado un vídeo en su cuenta de Facebook, ha recriminado a la Policía haberse demorado más de una hora en intervenir.

VIDEO: Violent scenes at Hong Kong’s Yuen Long MTR station as white-clad men wielding sticks assault protesters and commuters https://t.co/L4JQXAiYSy #HongKongProtests



(📹: Facebook/Lam Cheuk Ting, circulating online) pic.twitter.com/bJKCVjO2wV