Continúa la tensión por la militarización del Congreso

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Mario Ponce, suspendió ayer una sesión plenaria extraordinaria en la que se buscaría aprobar un polémico préstamo (de 109 millones de dólares) para un plan gubernamental, y por el cual existe una tensión política entre el Gobierno y el Congreso, cuya sede fue militarizada el domingo.

«Se suspende hasta nuevo aviso la sesión plenaria extraordinaria que estaba programada para este día», publicó Ponce en su cuenta de Twitter. El presidente Nayib Bukele no tardó en reaccionar ante el anunció de Ponce y señaló en la misma red social que «los diputados están ofendidos y castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy (por ayer)». «De nuevo mintieron, no es de extrañarse, lo hacen siempre. Lo que no entiendo, es como hay gente que los defiende, aunque sean una minoría». Bukele ingresó el domingo al edifico de la Asamblea Legislativa acompañado de militares y policías con armas de guerra por la negativa de los diputados de aprobar dicho préstamo.