Las escisiones amenazan con castigar a Erdogan

«Apesar de toda la presión y la atmósfera de miedo que han intentado crear, nos hemos reunido para empezar un futuro democrático y próspero para nuestro país». Así se pronunciaba el antiguo ministro de Asuntos Exteriores y exprimer ministro turco Ahmet Davutoglu para presentar su nuevo partido, el Partido del Futuro. En breve se prevé que otro antiguo ministro presente una nueva formación, aumentando el asedio al nicho de votantes del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Davutoglu confirmaba lo que venía amenazando hacer durante meses: romper del todo con el AKP, el partido del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y en el que era una de las figuras más conocidas hasta el 2016, cuando fue forzado a dimitir como primer ministro. La decisión llega después de que el AKP perdiera la alcaldía de Estambul, a principios de verano, momento desde el que se han empezado a precipitar los acontecimientos.

Desde el 2016, junto con otros grandes nombres del AKP, Davutoglu fue paulatinamente retirado de la primera línea, ocupada por nuevas personas más dóciles al líder. «Los que mandan en Turquía no tienen otra agenda que no sea mantenerse en el poder. Nosotros venimos a decir que el futuro es nuestro país», dijo Davutoglu. «No vamos a acabar con el pasado sino a crear un futuro común, a decir cosas nuevas. Venimos a sonreír no a poner malas caras», aseguró en su discurso de presentación. «Somos de tres generaciones distintas. Tenemos diferentes edades, pero todos seguimos siendo jóvenes. Pertenecemos a comunidades con diferentes religiones, pero conocemos este terreno», continuó el ex primer ministro.

Las estimaciones de voto le dan a Davutoglu cerca de un 5% de los sufragios. La cifra, evidentemente, está muy lejos de la de Erdogan, que en las elecciones generales pasadas recabó el 42% de apoyos. Pero aún así, el Partido del Futuro podría hacer daño al presidente: ambos pescan en las mismas aguas ideológicas. Un 5% de votos a Davutoglu, es un 5% menos para Erdogan. Y apenas se acaba de presentar el partido, que no conoce su techo.

VIEJOS CONOCIDOS // En el acto del pasado viernes, el antiguo primer ministro turco no estaba solo. Lo acompañaban como fundadores de Partido del Futuro 154 personas, entre las cuales hay viejos conocidos de la política turca y, sobre todo, del AKP. De hecho, esta nueva formación está muy próxima a la de Erdogan en lo que se refiere a ideología: Davutoglu, como su antiguo líder, es conservador e islamista.

Sin embargo, el Partido del Futuro no es la única escisión reciente del partido de Erdogan. En las próximas semanas, Alí Babacan, exministro de Economía con el presidente turco, presentará su propia formación política, según avanzó él mismo. Será parecida a la de Davutoglu, aunque con una perspectiva más neoliberal en lo económico. Más dificultades para las aspiraciones políticas de Erdogan.