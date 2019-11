Farage despeja el camino de Boris Johnson hacia la mayoría

El Partido del Brexit no presentará candidatos en las 317 circunscripciones en poder de los tories desde la elección del 2017, según anunció su líder, Nigel Farage. La decisión, tomada unilateralmente por Farage para evitar dividir el voto de los euroescépticos, hace más factible una victoria por mayoría de Johnson. El Partido del Brexit sí presentará, en cambio, candidatos en los distritos electorales ocupados actualmente por diputados laboristas y otros partidos proeuropeos.

«Un gran paso en la dirección correcta», añadió un ministro del Gobierno. Johnson se ha comprometido a dejar la Unión Europea en el 2020 y conseguir en un año un acuerdo comercial al estilo del logrado por Canadá con la UE. Farage da marcha atrás después de tratar inútilmente una alianza electoral con el Partido Conservador. Al no conseguirlo había perdido el respaldo económico de su principal benefactor y sufrido la insistencia y presión de los brexiters, para que, en un gesto de «patriotismo», optara por no competir con la gente del primer ministro. «El Partido del Brexit no va a disputar los 317 escaños que los conservadores ganaron en la última elección», anunció Farage cuando falta un mes para los comicios. «Vamos a concentrarnos exclusivamente en todos los escaños que actualmente tiene el Partido Laborista, que ha roto por completo con su programa del 2017, en el que prometía respetar el resultado del referéndum. También vamos a luchar contra el resto de los partidos a favor de la permanencia. Vamos a luchar contra todos», añadió. Sin embargo, el presentar candidatos contra los laboristas puede perjudicar a los aspirantes conservadores al escaño en esos distritos.