Sánchez dice que la propuesta del nuevo presupuesto de la UE es "altamente decepcionante"

El futuro del presupuesto de la Unión Europea para el período 2021-2027 se juega desde esta tarde en Bruselas durante una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se augura larga y muy compleja. La propuesta que servirá de base para la negociación contempla un recorte de las ayudas a la agricultura y cohesión del 14% y 12% respectivamente, algo que ha disparado todas las alarmas de países como España. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le cuadran los números y ha avisado de que el plan sobre la mesa es "altamente decepcionante".

"La propuesta que ha presentado el presidente del Consejo Europeo (Charles Michel) a los estados miembros es altamente decepcionante. No compartimos mucho de los aspectos planteados", ha manifestado Sánchez a su llegada al encuentro del que deberán salir "las cifras que vamos a poner" para nutrir las prioridades políticas de la UE durante los próximos siete años. Un debate que los 27 afrontan muy divididos, con objetivos y con posiciones muy distintas. "Queda mucho por hacer. Vamos a abordar una negociación muy compleja, que se adivina larga, no solo para hoy sino para los próximos días y próximas semanas", ha augurado.

Sánchez llega dispuesto a combatir el hachazo propuesto por Michel a las dos principales partidas del presupuesto -agricultura y cohesión- que hasta ahora se llevan dos tercios del presupuesto europeo y que los países del norte exigen reducir para suplir la brecha presupuestaria que dejará la salida del Reino Unido de la UE unos 10.000 millones de euros anuales- y financiar las nuevas prioridades políticas en materia de digitalización, de lucha contra el cambio climático o de seguridad. Una ecuación que al Gobierno español no le convence. Es más, considera que la propuesta presentada por el belga, un presupuesto del 1,074% de la Renta Nacional Bruta, es peor que el plan presentado a finales del año pasado por la presidencia finlandesa de la UE, del 1,07%.

CRÍTICAS A MICHEL

"Son peores no solo para la UE sino también para España. No solo por la cuantía de las políticas sino también por las prioridades que tenemos como Europa", ha explicado Sánchez criticando la flexibilización del mecanismo que condiciona la recepción de fondos europeos al cumplimiento del Estado de derecho, que Michel ha descafeinado, los recortes en cohesión y política agrícola común o el capítulo dedicado a los recursos propios. "Hay políticas que podemos financiar con nuevos recursos como por ejemplo la tasa al carbón en frontera, que es una de las demandas que estamos haciendo desde el Gobierno de España sistemáticamente", ha reivindicado sobre una de las opciones mencionadas pero no desarrolladas en la propuesta de Michel.