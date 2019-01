Trump quiere hacer las paces con los demócratas y los invita a la Casa Blanca

El presidente de EEUU, Donald Trump, invitó a los líderes republicanos y demócratas del Congreso a reunirse en la Casa Blanca para tratar de solucionar el cierre parcial de la Administración desde hace once días, informaron medios locales.

De acuerdo con el medio especializado Roll Call, Trump invitó a los republicanos Kevin McCarthy, Steve Scalise, Mitch McConnell y John Thune y a los demócratas Nancy Pelosi, Steny Hoyer, Chuck Schumer y Dick Durbin, todos ellos líderes en la Cámara Baja y el Senado.

Pese a que no hay confirmación oficial del encuentro, el diario The Washington Post y otros medios apuntaron, citando a fuentes conocedoras del asunto, que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional explicarán a los congresistas, los retos de la seguridad fronteriza de Estados Unidos en una sesión informativa.

SIGUEN LAS DISPUTAS

Esta reunión se celebrará un día antes de que los demócratas de la Cámara de Representantes, voten para reabrir la Administración con seis proyectos de ley de presupuestos para todo el año y una resolución continua a corto plazo para el Departamento de Seguridad Nacional.

Pero Trump rechazó esa estrategia legislativa porque no incluye los fondos que él considera necesarios para la construcción de un muro en la frontera con México. "Los demócratas, tal como sospechaba, no han asignado dinero para un nuevo muro. Tan imaginativo! El problema es que, sin muro, no puede haber una verdadera seguridad fronteriza, y nuestro país debe tener una frontera sur fuerte y segura!", señaló Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Trump desestimó así el plan que los líderes demócratas del Congreso estadounidense anunciaron ayer para intentar reabrir el Gobierno a partir del 3 de enero, cuando tomarán el control de la Cámara Baja.

LOS PLANES DEMÓCRATAS

La propuesta encabezada por la previsiblemente nueva presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi y por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha sido denegada por Trump antes de que empezase el proceso legislativo formal.

Los demócratas planeaban aprobar un proyecto de ley de presupuesto provisional para financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta el 8 de febrero, ampliando los fondos para cercados fronterizos y otras medidas en 1.300 millones de dólares, lejos de los 5.000 millones pedidos por Trump.

Desde el pasado 22 de diciembre, la Administración entró en su tercer cierre parcial después de que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso llegase a un punto muerto a raíz de la exigencia de Trump de que el proyecto de presupuestos incluya una partida de más de 5.000 millones de dólares para el muro fronterizo.