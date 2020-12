Varios muertos, entre ellos una niña, en un terremoto en Croacia

El terremoto de 6,2 grados de magnitud en la escala de Richter que este martes sacudió la ciudad de Petrinja, en el centro de Croacia, ha causado un número indeterminado de muertos, entre ellos una niña, y heridos, informó el alcalde local, Darinko Dumbovic, a la emisora de Radio Croacia.

"Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos" dijo Dumbovic.

Poco antes de hacer estas declaraciones, el alcalde de Petrinja había indicado al portal "24 sata" que "los servicios han empezado a rescatar a la gente de los escombros" y que el Ejército ha acudido a la zona para ayudar en las tareas.

🇭🇷🇸🇮Un terremoto de magnitud 6,4 ha sacudido Croacia. La ciudad de Petrinja, cercana a la capital Zagreb, ha sufrido importantes daños.

Una planta nuclear en Eslovenia ha sido cerrada por precaución.pic.twitter.com/ig54O8Ohrb — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) December 29, 2020

El seísmo ha sido registrado un día después de que otro terremoto de magnitud 5,2 provocara escenas de pánico en el país, especialmente en las localidades de Sisak y Petrinja, si bien no hubo víctimas.

Varias viviendas derrumbadas

Según las informaciones recogidas por el diario croata 'Vecernji List', el terremoto de este martes ha causado el derrumbe de varias viviendas en Sisak, situada cerca de los epicentros de ambos seísmos. El terremoto de ayer se vio seguido por cerca de una decena de réplicas, incluida una de magnitud 5.

El Ministerio del Interior ha reclamado a través de su cuenta oficial en Twitter que "si pueden, salgan a la intemperie y se alejen de los edificios que están en peligro de derrumbarse".

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha indicado a través de Twitter que "sigue de cerca la situación en Zagreb tras el devastador terremoto". "Nuestros pensamientos están con los heridos y los trabajadores en primera línea. En estos momentos difíciles, la Unión Europea (UE) ofrece su apoyo y ayuda total a la gente de Croacia y al primer ministro", ha reseñado.

En esta ocasión, el Servicio Sismológico de Croacia ha indicado que el terremoto se ha sentido en todo el país y ha adelantado que los daños materiales serán superiores a los registrados el lunes. Testigos citados por 'Vecernji List' han asegurado que el seísmo se ha notado en ciudades como Osijek, Rijeka, Split y Zadar.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha indicado que el epicentro del terremoto, cuya magnitud ha cifrado en 6,2 en la escala de Richter, ha tenido su hipocentro a diez kilómetros de profundidad.

Alrededor de una decena de personas resultaron heridas en marzo por una cadena de terremotos en Zagreb que dejaron además importantes daños materiales, incluido el derrumbe parcial de una de las dos torres de la catedral de San Esteban y San Ladislao, el edificio insignia de la capital.