Venezuela comienza el despliegue de tropas en la frontera con Colombia

"Venezuela tiene quien la defienda con las ideas y, si fuera necesario, con las armas", dijo Nicolás Maduro sobre el inició los ejercicios militares en la extensa frontera de 2.219 kilómetros que ese país comparte con Colombia. Durante la primera jornada de movilización no se practicaron acciones de combate ni disparos. No obstante, el presidente aprovechó el despliegue de tropa y armamento para asegurar que "Venezuela tiene a la Fuerza Armada preparada". Según Maduro, la presencia de unos 150.000 efectivos tiene una única finalidad: "todo lo hacemos por la paz".

La tensión bilateral entró en una nueva fase desde el momento en que Iván Márquez, el negociador de la paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, decidió volver a tomar las armas invocando el incumplimiento del pacto suscrito en La Habana. El presidente Iván Duque vinculó a esta nueva formación insurgente con Caracas. Maduro respondió con un alerta naranja y los ejercicios militares. Duque dijo que Maduro no debe salir con "bravuconadas" e insistió en que el Palacio de Miraflores protege a Márquez y a la guerrilla del ELN.

En este contexto, la frontera se ha poblado de baterías antiaéreas, vehículos blindados, lanzacohetes móviles y un helicóptero .El jefe del Comando Estatégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Remigio Ceballos, dirigió este martes los ejercicios y dijo que Venezuela tiene "amigos en todo el mundo". La oposición no dudó en asociar esa frase con la presunta colaboración de Rusia y Cuba.

"Estamos enfocados en el cese de la usurpación y en ponerle fin al sufrimiento de nuestra gente. El régimen realiza declaraciones de guerra para distraer la atención, porque a través de sus voceros más desafortunados y torpes han ratificado que amparan grupos irregulares", dijo el diputado Juan Guaidó, a quien EE.UU y otros 54 Gobiernos reconocern como "presidente encargado".

Guaidó acaba de perder a un aliado importante en su enfrentamiento con Maduro, John Bolton, quien fue reemplazado como asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump por Charlie Kupperman. El tema venezolano fue uno de los factores de su salida de ese cargo, un hecho que el madurismo no ha dejado de celebrar.

El diputado Franklin Duarte le bajó no obstante el tono a los ejercicios. Dijo que se tratan de "un sofisma de distracción". Bogotá se mantiene atenta a lo que ocurre del otro lado de la frontera pero por ahora parece compartir la misma interpretación de Duarte. El consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, recordó no obstante que que Colombia no está sola" frente a las amenazas de Maduro. Guarín se refirió no solamente a los países de la región sino a Washington. "El régimen de Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación del presidente Trump".