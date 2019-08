Ana Aragoneses: «Ofrecemos una feria diversa, dinámica y muy interesante»

La capital extremeña amaneció ayer con 13.500 farolillos colgados tanto en la plaza de España y alrededores como en el recinto ferial. Es uno de los últimos detalles que el ayuntamiento ha ultimado de cara a la inauguración de esta festividad. Ana Aragoneses, delegada de Festejos, nos cuenta algunas novedades de esta Feria de Septiembre que comenzará hoy a las nueve de la noche con el tradicional encendido de la portada.

-¿Cuál es el objetivo principal de la feria este año?

-Que la gente disfrute con una programación dirigida a todas las personas y que tiene muchas actividades en diferentes ámbitos, siempre respetando el descanso de aquellos que prefieran hacerlo esos días, que también se lo merecen.

-¿De qué cambios de los introducidos en los últimos años se encuentra más orgullosa?

-De todo aquello que tiene que ver con la accesibilidad, pero también de ofrecer una feria diversa, de todas las mejoras en el centro en relación a los establecimientos hosteleros para que Mérida luzca como una ciudad patrimonio, de las alternativas de ocio para los más jóvenes y de todo el trabajo en materia de igualdad contra de la violencia de género.

¿Cómo se intenta atraer a los emeritenses que suelen irse de vacaciones durante estos días?

-Hemos pretendido dar alternativas para que la gente se quede en nuestra ciudad. Creo que un reclamo bastante importante es el Stone&Music Festival, ya que sus primeros conciertos coinciden con el inicio de la feria, y eso motiva a la gente. La elección es libre y no podemos decirle nunca a nadie que se quede, pero sí que creo que hay una programación diversa, dinámica y muy interesante como para poder quedarse esos días y disfrutar.

¿Por qué se ha elegido esta fecha y qué opina del debate que ha generado?

-Nosotros vimos claro que la feria debía coincidir con un fin de semana para darle la posibilidad de disfrutar a toda la ciudadanía que quiera venir de fuera y, evidentemente, a la gente de Mérida, y este año cae de esta manera. No podíamos retrasar la fecha porque se juntaba con el día de Extremadura y, además, el encendido es un acto muy social, por lo que tampoco podía coincidir con el primer concierto del Stone&Music Festival, que es el viernes. Comprendemos el debate, aunque la feria no siempre ha coincidido del 1 al 5 de septiembre, otros años ha empezado el 29, 30 o 31 de agosto en función de cómo caía el fin de semana.

¿Algún recuerdo que guarde con cariño relacionado con la feria?

-Todos los encendidos, porque me parece que es un acto social y de reconocimiento donde se pone en valor el trabajo que hacen por la ciudad algunos colectivos y personas. A mí siempre me emociona mucho el día de inauguración porque es como el punto de partida de seis días donde la gente va a disfrutar y donde el ambiente es muy bueno. Me quedo con ese acto social, pero más bien por la satisfacción de que se llega a la festividad en tiempo y en forma después de mucho esfuerzo y habiendo trabajado durante mucho tiempo.