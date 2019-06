Mario Martínez: «Prefiero emocionar con un guion antes que se entienda»

Tiene clarísimo que su futuro profesional estará centrado en el séptimo arte. Con tan solo 17 años, Mario Martínez ha ganado recientemente la 24ª edición del Concurso Nacional de Guiones del Festival de Cine de La Almunia (Fescila), en su categoría juvenil, por su guión ‘Rebelión de una oveja’. Este joven apasionado del cine tiene ya en su haber otros reconocimientos como el Premio Joven del concurso de videos On Zienztia, el Premio Great Ocean del Festival Internacional de Busan (Corea del Sur) y el Media Literacy Award, del Ministerio de Educación de Austria.

-¿Desde cuándo le gusta el cine?

-Desde pequeño me gustaba todo lo relacionado con la imagen en movimiento, por así decirlo, pero cuando el cine me empezó a llamar más la atención fue con 14 años. Mi primer premio lo gané con 15 años y fue el On Zienztia, de San Sebastián, por un video muy dinámico en el que hablaba sobre los fallos científicos en el cine. Después de ahí empezó a rodar todo mucho más rápido. En noviembre de 2017 dirigí mi primer cortometraje ‘Antes de que sea tarde’, el trabajo al que más cariño le tengo porque es el que más oportunidades me ha dado a través de los premios de un festival de Corea del Sur, del Ministerio de Educación de Austria y con selecciones oficiales en festivales de Brasil y Estados Unidos.

-¿Cómo surgió su participación en el concurso de guiones?

-Estaba muy preocupado porque apenas hay concursos de guiones para gente menor de edad. Al final vi que en del festival de La Almunia sí podría presentarme con 17 años, así que decidí ir a por todas. Presenté mi primer guion oficial ‘Rebelión de una oveja’, que es una historia que toca mucho el tema de los abusos sexuales de la iglesia, y me hice con el premio.

-¿Qué historias le gusta escribir?

-Me gustan los dramas y tiro mucho por ahí, pero sigo buscando mi estilo. Es cierto que me llaman mucho la atención las cosas pequeñas, pero que tienen mucha profundidad, porque de los detalles más simples puedes sacar grandes historias.

-¿Qué debe tener un buen guion?

-Prefiero que el guion emocione antes que la gente lo entienda. Es mi máxima a la hora de escribir, porque no todo tiene que tener una explicación o respuesta.

-¿Cómo ve el panorama audiovisual extremeño?

-Creo que hay gente muy buena, pero tienen muy pocos medios para sacar las cosas adelante. Nos tenemos que juntar toda la industria audiovisual extremeña. A veces pensamos que de Extremadura no pueden salir grandes producciones, pero si le pones cariño y esfuerzo salen cosas increíbles. La mitad del presupuesto de los cortometrajes que se hacen en Extremadura los financia la Junta, porque no hay ahora una productora que apueste de cero pagándote el cortometraje.

-A nivel local, ¿cree que los emeritenses son de ir al cine?

-La gente de Mérida tiene que ir más al cine. Mucha gente no va al cine por pereza, pero deberíamos de apostar un poco más por el cine, el teatro y la cultural en general, no dejarla tanto de lado.

-¿Qué objetivos se plantea?

-Ahora que me han dado el premio de guion por ‘Rebelión de una oveja’, mi objetivo es rodarlo. Si consigo sacar adelante este cortometraje en la región, para mí sería una victoria tremenda. Si quiero dedicarme al cine de verdad tengo que salir de Extremadura, pero a mí me gustaría crear historias en mi tierra.