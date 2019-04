El TSJEx rechaza el recurso por el desalojo de los quioscos de la plaza de España de Mérida

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado una sentencia contra el recurso de las empresas que gestionaban los quioscos de la plaza de España en Mérida, que fueron desalojados para regularizar la gestión de estos espacios que llevaban "20 años sin ningún contrato ni concesión".

La portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha explicado que los titulares han presentado hasta "17 denuncias" y "ninguna ha condenado al ayuntamiento".

La portavoz ha insistido en que "llevaban 20 años en esas instalaciones sin ningún contrato ni concesión y sin ninguna regularización de un bien patrimonial del ayuntamiento".

Ha señalado que con el desalojo no solo se pretendía regularizar la gestión de esos espacios, sino modernizar los mismos, pues "no respondían a normativas legales de sanidad, accesibilidad, etc".

"Lo único que hizo el ayuntamiento fue cumplir con la legalidad, que es la obligación que tenemos los que representamos a cualquier institución", ha recalcado Yáñez.

Seguro para los bienes municipales

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato de seguro de daños materiales para los bienes de titularidad municipal a Helvetia Compañía Suiza S.A. por una cuantía de 160.000 euros por las cuatro anualidades, 39.911 euros anuales, aunque 2019 se reajusta por el número de meses desde la fecha de adjudicación.

Este seguro da respuesta a los daños patrimoniales en los edificios municipales, además de los colegios.

Una medida que se enmarca en la "regularización de todos los contratos", especialmente de los que se repiten en el tiempo y que son de una cuantía considerable.

De esta manera, prácticamente, de los grandes contratos de servicios de proveedores, están todos regularizados "para dejar cerrado el círculo y ajustándonos a la ley", ha mencionado.

En otro orden de asuntos, se ha aprobado la cesión de las instalaciones de Ifeme al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios para actividades formativas de los bomberos de la Diputación.

También se ha aprobado el convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Mérida y la Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social (Fundex) para ceder espacios y colaborar, con los recursos municipales, en las actividades de la fundación.