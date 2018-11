MotoGP ofrecerá dos grandes premios en abierto en España

Se va confirmando la nueva oferta televisivo que ha conseguido la compañía española Dorna Sports para las tres próximas temporadas de MotoGP con la firma de la cesión de sus derechos de TV a la novedosa empresa Dazn (se pronuncia 'dazone'), nueva plataforma de televisión en ‘streaming’ que sustituirá a Movistar MotoGP TV. Fuentes muy proximas a Dazn, conocida como 'la Netflix del deporte', acaban de confirmar a El Periódico de Catalunya lo adelantado, el pasado martes, por este diario, en el sentido de que la cuota que, probablemente, se imponga en España para cualquier soporte visual sea de 9,99 euros al mes "teniendo en cuenta que, de entrada, las dos primeras carreras, el GP de Catar y Argentina, se verán de forma gratuita, por ser el primer mes de abono".

SIN CAMBIO DE COMENTARISTAS

Según ha podido saberse hoy, poco antes de que los responsables del Mundial de motociclismo se lo comuniquen, en una reunión con los responsables de todos los equipos de Moto3, Moto2 y MotoGP que se celebrará esta tarde-noche en Cheste (Valencia), el equipo que lidera el periodista Ernest Riveras será el que se mantengan en las retransmisiones de Dazn, cuyo contrato permite que dos de las carreras aún para elegir ("no tienen por qué ser dos de los cuatro grandes premios que tenemos en España", señaló una fuente de Dorna Sports) se vean y contraten por separado con una TV en abierto y, por lo que se sabe, todas las televisiones españolas se han interesado por conseguir esos dos grandes premios, que llevarán añadido un resumen de una hora sobre todas las carreras del domingo, que se ofrecerá de 18.00 a 22.00 horas en la televisión que consiga esos dos eventos de la próxima temporada.

Dazn, que está preparando su lanzamiento en España con mayor despliegue, si cabe, que el realizado hace un par de años en Italia ("la suerte que tenemos es que España es uno de los países del mundo con mejor comunicaciones, especialmente en el campo de la fibra", señaló un experto de Dazn), se gastará 25 millones de euros en la campaña de publicidad para que los telespectadores y aficionados al deporte en España no solo sepan pronunciar 'dazone' sino que sepan que, junto a MotoGP, tendrán también, a partir del próximo mes de agosto, la Premier League, que también ha perdido para el mercado español Movistar, así como el campeonato de España de motociclismo (CEV) y el Mundial de Superbikes.

ACUERDOS CON OTRAS TV

El Netflix del deporte, Dazn, ha visto la oportunidad de utilizar uno de los mayores espectáculos televisivos del momento, el Mundial de MotoGP, muchísimo más rico, incluso, en imágenes y sofisticadas cámaras que la propia F-1, como banderin de enganche para su aterrizaje en el mercado televisivo español. Dorna Sports, por su parte, ha visto la ocasión de demostrarle a Movistar las inmensas posibilidades que tienen sus carreras de captar abonados, cosa realmente difícil, por no decir que imposible, al precio por abono que cobra en estos momentos Movistar TV.

Responsables de las negociaciones entre Dorna Sports y Dazn no descartan, como ha ocurrido en Italia, que la nueva plataforma en ‘streaming’ llegue a acuerdos puntuales (¿Movistar tal vez?, no se descarta, no) con otras televisiones como, en el país 'azzurri' son Sky, Mediaset, Telecom y Vodafone.