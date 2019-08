¿El Bitcoin sigue siendo una buena forma de inversión?

Actualmente ha crecido la fama de las criptomonedas, una de ellas es el Bitcoin. Se obtienen por la técnica de la minería y requieren de una potencia de cálculo significativa, incluso también se pueden obtener por sistemas de afiliados o comprándolos por plataformas especiales específicas.

Para gastarlos, puedes hacer compras en tiendas online que tengan este método de pago, además, algunas tiendas físicas ya están usando Bitcoins para ampliar las opciones a sus clientes. Aunque su uso es constantemente alabado y/o criticado, sigue representando una forma atractiva de hacer dinero para miles de personas.

Pero, ¿qué son Bitcoins?

El Bitcoin una moneda criptográfica o un tipo de moneda digital (no es la única, pero sí la más popular hoy en día) que se puede generar utilizando la potencia de cálculo de los ordenadores. Al igual que el dólar, el euro, y otras monedas convencionales, el Bitcoin puede utilizarse para la compra y venta de bienes y/o servicios por medio de bitcoin wallet.

Sin embargo, el Bitcoin es profundamente diferente a las otras monedas por varias razones. En primer lugar, no tienen un banco central ni una entidad que actúe como intermediario entre las personas que los intercambian porque todo se basa en una red de código abierto que genera una poderosa base de datos distribuida entre los ordenadores de los usuarios.

Esta base de datos contiene todas las transacciones que tuvieron lugar en la red Bitcoin y puede ser consultada por cualquier persona.

¿Por qué se les llaman monedas virtuales? ¿Dónde se guardan?

Los Bitcoins no tienen ningún sustento en físico, no se guardan en la cartera, no son ni monedas ni billetes. De hecho, hay que tener cierto cuidado, ya que ni siquiera son datos que se guardan en tu ordenador, los bitcoins están en la cadena de bloques (blockchain), en una enorme base de datos distribuida en millones de ordenadores.

Es importante saber que tienes una serie de claves para recordar. Con estas llaves puedes recibir o pagar dinero. De esta manera no tienes que llevar tu ordenador o smartphone para usar los bitcoins que tengas. Si la olvidas, no hay ningún cajero a quien acudir en busca de ayuda y habrás perdido todo el dinero para siempre.

Por eso, todos los Bitcoins pueden ser recogidos dentro de un monedero digital especial y que te permite realizar y recibir pagos con esta moneda de forma rápida y segura. Existen varios monederos digitales para esto y tienes la opción de escoger el que más te convenga entre los varios disponibles en internet.

Uno de los más famosos es, sin duda, Bitcoin Core. Esta plataforma se puede descargar de forma gratuita y es un software compatible con Windows, Mac y Linux con un funcionamiento bastante básico para cualquiera. Sin embargo, existen otras opciones.

También, puedes escribir tus claves en un pedazo de papel. Esto se considera una forma segura, siempre y cuando no guardes el trozo de papel en tu bolsillo, ya que si lo pierdes, cualquiera que lo encuentre tendrá acceso a tu dinero.

¿Cuál es la ventaja actual del usarlos?

El Bitcoin sigue siendo legal en todo el mundo. La regularidad de las transacciones está garantizada por un sistema de criptografía de clave pública gracias al cual los usuarios no pueden gastar las mismas monedas varias veces o, al menos, fijar el monedero. De esta forma, los expertos aseguran que las operaciones estarían completamente bajo control.

El valor de una moneda criptográfica como el Bitcoin viene dado por el mercado. Cuanta más gente la quiera y la compre, más aumenta su valor. Las cripto están ligadas al valor de algo material, como el oro por ejemplo, si el valor del oro o del petróleo cae, a la cripto no le afecta. Tampoco son emitidas por una nación, entonce si algún país devalúa su moneda, a las criptomonedas tampoco les afecta.

Además, las criptomonedas líderes del mercado no son gestionadas por los bancos y esto es una ventaja indiscutible. Las cuentas corrientes y las transacciones no son gestionadas por el banco, entonces nadie puede bloquear tu cuenta y nadie puede saber cuánto dinero tienes. La información no está en un centro de procesamiento de datos imaginario dirigido por alguien, sino que se distribuye a través de la red, que está en blockchain.

Encontrar y proteger Bitcoins

El valor de Bitcoin fluctúa de forma constante e incluso, para muchos, impredecible. Para monitorearlo, es necesario referirse a los servicios especiales que muestran la evaluación actual en todos los principales mercados cambiarios que existen en internet. Además, el valor de Bitcoins no es infinito. Se estima que hay actualmente un número máximo de 21 millones y, cada cuatro años, la cantidad de monedas generadas se reduce a la mitad.

Por otra parte, una recomendación es que si tu ordenador está conectado a Internet, debes tener un buen antivirus y anti-malware actualizados, ya que esto impedirá que los hackers intenten entrar en tu ordenador. Además, debes tener una copia de seguridad, porque si tu ordenador se daña y pierdes todos sus datos, debes poder recuperarlos a través de una copia.