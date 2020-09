Silbidos y piropos no, gracias

En las especies es el macho quien corteja a la hembra y esto es así porque son ellas quienes corren el riesgo de quedarse preñadas. De esta forma, hasta que no encuentran a un macho que consideren apto para sacar adelante la prole, no copularán con él. En la especie humana, ha sido igual, hasta que los métodos anticonceptivos pudieron dar un vuelco a la biología. De esta manera, las chicas también cortejan a los chicos y también los piropean sin que suponga algo vejatorio. Al contrario, la mayoría de los chicos, estarían encantados que una chica le dijera “tío bueno”, “guapo”. Creo que el piropo (siempre que no sea de mal gusto), ha sido una de las armas que hemos utilizado los hombres para acercarnos a las mujeres. No veo ya cuando salgo a la calle a los chicos ligar con las chicas, me dicen que eso corresponde a otra época, que ahora si quieres ligar tienes internet. Venga ya, ¿No estaréis creando una barrera entre los sexos?. Una cosa es el respeto y otra muy diferente las chorradas. Por supuesto, una opinión personal