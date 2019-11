El cambio de frecuencia de la TDT llega el 28 a varios pueblos

Desde mañana, el cambio de frecuencias en la televisión digital terrestre (TDT) llega a muchos municipios del este de la provincia, donde se efectuarán cambios en la frecuencias de emisión del múltiple RGE2, dejando de emitir en el canal C25 para pasar al C32. Los centros emisores afectados son los de Berlanga y Campillo de Llerena, con una población afectada de 3.876 habitantes, según RTVE. Y añade en un comunicado que al no existir periodo de simulcast, es urgente contactar con un instalador autorizado para adaptar la antena, única forma de seguir sintonizando los programas de RTVE. El proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital no conllevará la aparición ni desaparición de canales, solo se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario hacer la adaptación.