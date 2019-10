CCOO alerta de que los Parques de Bomberos de la Diputación de Badajoz se encuentran "bajo mínimos"

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha alertado de que los parques del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz se encuentran "de nuevo bajo mínimos", ya que cuentan con un "gravísimo problema de escasez de personal".

Una situación de la que CCOO ha alertado "en repetidas ocasiones" de que "podía agravarse aún más", como según señala en nota de prensa, así ha sucedido durante este fin de semana, ya que este pasado "en doce de los quince parques de bomberos sólo había dos efectivos para una primera respuesta en caso de que ocurriera cualquier tipo de siniestro o lo que sería aún más grave, que coincidieran varios al mismo tiempo".

Ante esta situación, esta federación sindical ha considerado que "rrestar servicio en estas paupérrimas condiciones es como mínimo imprudente", y además supone un "grave riesgo para la integridad física de las personas a auxiliar y de los propios bomberos", según señala.

Por dichos motivos, CCOO ha reclamado a la Administración que "tome las medidas necesarias y oportunas" para solucionar este problema, así como que convoque a los representantes de las centrales sindicales para "negociar una solución lo más rápidamente posible".

"Exigimos una solución porque después de tanto tiempo sin dar la respuesta necesaria a nuestras preocupaciones y justas reivindicaciones" esta federación sindical entiende que "o bien no se ha logrado encontrar las medidas para resolver el más que grave problema de falta de personal, o no se ha valorado adecuadamente, o lo que es peor, no se ha considerado", ha concluido.