Albalá acoge la única feria de ganado presencial de este año

Albalá celebra del 22 al 25 de octubre la décimo sexta edición de su Feria Nacional de Ganado Selecto, uno de los certámenes con más tradición de Extremadura. Las instalaciones del mercado de ganado reúnen a partir de este viernes más de 130 ejemplares escogidos de las razas vacunas charolesa, limusina, fleckvieh y blonde de Aquitania. Además, en esta ocasión, la feria estrena una nave para la exhibición de los ejemplares domados que participarán en os concursos morfológicos. La profesionalización es la clave en esta edición, en un año muy difícil para la ganadería.

“No podíamos abandonar al sector. A la situación generada por el covid-19 hay que tenerle respeto, pero no miedo”, explica el alcalde de Albalá, Juan Rodríguez. De esta manera, Albalá se convierte en la única feria ganadera que se desarrollará de manera presencial este 2020 en la región. Todo un hito.

Se trata de una excelente noticia para los ganaderos extremeños, que pueden adquirir, en este mercado de más de un siglo de tradición, animales selectos precisamente cuando va a comenzar la época de cubrición.

La XVI Feria Nacional de Ganado Selecto de Albalá comienza el próximo jueves 22 de octubre con la entrada de ganado de las diferentes razas participantes a partir de las diez de la mañana. Al día siguiente se desarrollará el octavo concurso morfológico de animales domados organizado por las asociaciones de ganado selecto que concurren. Al día siguiente éste continuará en el recinto ferial y una vez finalizado se entregarán los premios a los animales ganadores de las diferentes razas. El domingo 25 de octubre se procederá a la expedición de guías y la salida de los animales.

“La vida continúa. No podemos pararnos y la economía tiene que seguir. Se han suspendido ferias muy importantes para los ganaderos. Nosotros porque seamos más pequeños éramos menos importantes, sino que estábamos en mejores condiciones para cumplir los protocolos sanitarios que se han establecido. Tras varias reuniones con las asociaciones así lo decidimos, así como orientar la feria exclusivamente a los profesionales a los que no debemos darles nunca la espalda y menos en esta situación. ¿Si hemos apoyado la cultura este verano por qué no hacerlo con la ganadería?”, explica Juan Rodríguez.

El formato del certamen se ha aligerado, eso sí, para evitar las aglomeraciones humanas que se producían en las degustaciones y otros actos lúdicos multitudinarios.

El alcalde de Albalá, Juan Rodríguez, recuerda que se llevará a cabo un riguroso protocolo de actuación covid-19 en cada una de las zonas del recinto. Así habrá un control de entrada y salida del recinto ferial, con toma de temperatura a todos los asistentes. El horario de visita del público será de 10 de la mañana a 18.00 horas de la tarde.

No se permiten corros de más de cinco personas y la entrada en las instalaciones habrá obligatoria desinfección de manos y uso de mascarillas. El flujo de entrada y salida de los profesionales de las naves ganaderas está perfectamente establecido y nunca coincidirá. Dentro de ellas no se permiten más de 15 personas. Los visitantes no pueden permanecer en la nave más de 15-20 minutos.

Una de las novedades de este año es que el concurso morfológico es de animales domados, por lo que se estrena una nave específica con capacidad para 78 ejemplares, donde realizarán sus evoluciones para que el jurado pueda valorarlos y los profesionales asistentes también.

“Hemos sido valientes”, explica Juan Rodríguez. El alcalde recuerda que se han establecido ayudas con dinero del propio ayuntamiento para que los ganaderos puedan concurrir a la feria y participar en estos concursos morfológicos en los que los animales domados tienen que exhibirse en movimiento.

La XVI Feria de Ganado Selecto de Albalá tiene reconocimiento de feria nacional desde 2018 y está organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación de Cáceres y la Mancomunidad Sierra de Montánchez.