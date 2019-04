Joaquín Paredes no renuncia a la militancia de IU ni al acta de concejal

El concejal de Izquierda Unida en Trujillo, Joaquín Paredes, ha comunicado que no va a darse de baja como militante del partido ni a renunciar a su acta de concejal en el ayuntamiento «por lo que de momento voy a esperar a que se me abra expediente, se resuelva, se me pueda oír y luego decidiré». Así lo ha manifestado en un acto ante los medios de comunicación, en el que ha comparecido para aclarar cómo se ha llevado a cabo el comunicado recibido por parte de IU Extremadura sobre su suspensión cautelar de militancia. Fue a través de un grupo de mensajería instantánea, de la que, explicó, forman parte algunos concejales y alcaldes del partido en la región. El mensaje informaba de que la dirección de IU había decidido darle de baja «de forma unilateral y sin comunicación previa», puntualiza.

El motivo que se daba para la toma de tal decisión, según Paredes, es el estar «haciendo campaña contraria a IU o ir en una lista electoral distinta a la de este partido de cara a las elecciones generales», y que hace referencia a su candidatura para encabezar la formación política Actúa por Cáceres. En este sentido, el concejal, que ha estado rcogiendo avales para esta formación encabezada por Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón, considera que «para que ello sea motivo de suspensión, primero se tiene que abrir un expediente e informar a las partes», algo que no ha ocurrido, asegura.

Joaquín Paredes aseguró también que tenía previsto darse de baja de IU en el día de ayer, que era cuando se publicaban las candidaturas que concurren a las elecciones generales, «pero como no se me ha comunicado nada y se han vulnerado todos mis derechos no voy a darme de baja».

COMENTARIOS/ Igualmente, hizo referencia a los comentarios que dice que circulan por las redes sociales sobre su «deslealtad hacia IU y que piden que entregue mi acta de concejal». Algo que, reitera, no hará «ya que eso sería un engaño para los ciudadanos, porque yo me presenté con unas siglas que en nada tienen que ver con las actuales, puesto que IU va en coalición con Podemos y ahora se llama Unidas Podemos».

El concejal opina que es «muy triste y penoso» y dice tener la sensación de que la formación política «ha sido absorbida por otra fuerza política no solo en su contenido ideológico sino también por su manera de actuar o proceder». Finalmente, afirmó entender y compartir el enfado que pueda haber en algunas personas «pero las formas no, ya que la manera en que se ha actuado no es propia de IU ni la que debería haber en un grupo democrático». Concluyó su comparecencia asegurando que seguirá siendo militante y concejal hasta que acabe la legislatura «salvo que desde IU federal o regional le pidan al alcalde que pase al grupo de concejales no adscritos».