Padrinos del medio ambiente

En los últimos tiempos se están evidenciando ciertos cambios en el medio ambiente. Temperaturas más altas, pocas lluvias y numerosos fuegos, la mayoría de ellos intencionados, que contribuyen a que, poco a poco, el ser humano vaya ganando la ‘batalla’ a la naturaleza. Pero también es verdad que cada día más, los jóvenes, sobre todo los más pequeños, se están concienciando de que hay que cuidar el medio ambiente y ser responsables de las propias conductas, porque cualquier acto tiene sus consecuencias que, en algunos casos, pueden ser nefastas para las generaciones venideras.

Un ejemplo claro de esa concienciación entre los jóvenes es el proyecto ‘Apadrina una encina’, que llegó a Piornal hace unas semanas para quedarse y para seguir creciendo año tras año. En este caso implica a los alumnos de todos los cursos que se imparten en el Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Máximo Cruz Rebosa’. Jóvenes y árboles, buena combinación por el futuro del medio ambiente y también de Piornal.

«Ahora mismo, Piornal cuenta con más de diez árboles apadrinados por los chicos y chicas del colegio». Y es que una de las primeras actividades que los escolares del municipio realizaron poco después de haber comenzado el curso, fue apadrinar varios robles cercanos al centro educativo. «En nuestro caso se trata de robles, aunque el proyecto sea para encinas, pero cualquier árbol vale de cara a esta iniciativa tan positiva y de concienciación entre los jóvenes, para que cuiden el medio ambiente», explica Jesús Vicente, concejal de Medio Ambiente de Piornal.

Los robles que los jóvenes han apadrinado se encuentran en el paraje conocido como el ‘Mirador de la lancha del cura’. «Habilitamos ese espacio, donde cada roble tiene su especificación de que es un árbol apadrinado y el curso que lo cuida. Además, cada aula tiene su diploma acreditativo con la geolocalización de su ejemplar. Siempre que me cruzo con algún alumno me dice ‘ya he ido esta tarde a regar el árbol’, lo que nos hace sentir orgullosos de lo que se está consiguiendo», señala el concejal.

El compromiso

El proyecto ‘Apadrina una encina’ se centra en la idea de «transmitir a los niños la necesidad de conservar y mejorar nuestro entorno y desarrollar en ellos el compromiso y la responsabilidad con el medio ambiente, porque es importante inculcarles ese sentimiento y que ellos se lo transmitan también a sus familias», subraya Jesús Vicente.

‘Apadrina una encina’, además de dar la facultad a los ayuntamientos de fomentar el proyecto entre los escolares, también ofrece la posibilidad de que cuando nazca un bebé en la localidad, se acredite ese nacimiento con el apadrinamiento de un árbol. Asimismo, permite realizar estos apadrinamientos por otros motivos relevantes como el matrimonio o por amor a la propia naturaleza.

Una idea conjunta

La iniciativa es obra de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), la Junta de Extremadura y la Unión Extremeña del Olivar. Además, cuenta con el beneplácito de los ayuntamientos que se han adherido al proyecto, como es el caso de Piornal, entre muchos otros, tanto de la provincia de Cáceres como de la de Badajoz.

El proyecto está enmarcado en el programa Red Municipal de Participación y Concienciación Social sobre la Economía Verde y el Patrimonio Natural en Extremadura.

La iniciativa también forma parte de Extremadura 2030, que es el modelo extremeño de economía verde y circular que pretender convertir a la región en un referente de estas economías con alcance internacional, constituyéndose en un modelo con identidad propia, y al mismo tiempo contribuir al bienestar, la dignidad y la calidad de vida de la ciudadanía, en este caso, de los piornalegos.