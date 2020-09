El problema de abastecimiento de agua de Valdefuentes se resolverá "en los próximos días"

El director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Junta, Álvaro Jiménez, ha anunciado que el problema de abastecimiento de agua en Valdefuentes (Cáceres) se resolverá "en los próximos días" porque se barajan dos alternativas que darán lugar a "una conexión de emergencia" en la localidad.

Una de las soluciones que se está estudiando depende de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y es suministrar agua al municipio desde la estación potabilizadora de Trujillo; y la segunda sería la conexión a la mancomunidad de aguas del Río Tamuja.

A día de hoy el municipio tiene agua pero las reservas del embalse del Prado, su fuente habitual de abastecimiento, pueden empeorar si se retrasan las lluvias del otoño. También tiene un pozo que aporta unos 100 metros cúbicos al día, lo que haría que no se quedaran sin agua pero "sí pueden tener problemas", ha reconocido el director general.

No obstante, Jiménez ha indicado que cuando se tiene un problema de abastecimiento como el que sufre Valdefuentes es importante ver por qué se ha llegado a esta situación "para evitar que pueda volver a suceder en el futuro".

Y es que, según ha explicado, la causa fundamental es que la localidad cacereña adolece de "unas pérdidas en la red altísimas" del orden del 70%, es decir, que "tiran" siete de cada diez litros que entra en la red, por lo que ha conminado al Ayuntamiento a que resuelva este problema.

Jiménez, que se ha reunido este miércoles con el vicepresidente segundo y diputado de Medio Ambiente y Transición Ecológica de la Diputación de Cáceres, Alfonso Beltrán, ha incidido en que la red de saneamiento de Valdefuentes, como sucede en muchos otros municipios extremeños, "es antigua" y son infraestructuras que requieren de una inversión continua.

"Quizá en este caso ha faltado el nivel inversor adecuado para reducir las pérdidas e incrementar los rendimientos", ha zanjado el director general.

INVERTIR EN LA RED

En la misma línea se ha pronunciado el diputado provincial quien ha incidido en que el problema de "muchos municipios" de la provincia de Cáceres es que no priorizan la inversión en la red de saneamiento y abastecimiento cuando la Diputación pone en marcha los planes de obras provinciales. "Las tuberías no se ven porque están enterradas", ha ironizado en alusión a que se prefiere invertir en obras más vistosas.

Por ello, Beltrán ha planteado la posibilidad de "obligar" a que estos planes de inversión vayan dirigidos directamente a cambiar estas infraestructuras hidráulicas porque "por mucha agua que embalsemos o llevemos si se va, será imposible acabar con el problema", ha añadido.

"Cada vez hay menos recursos hídricos por la falta de lluvia y deberíamos priorizar que los alcaldes arreglen las tuberías porque cada vez va a ser más valorado", ha zanjado.

Respecto al problema concreto de Valdefuentes, el diputado ha indicado que se ha ofrecido la posibilidad de llevar cisternas de agua pero "el alcalde las ha rechazado". Beltrán ha recordado que el acopio de agua por este sistema es para el consumo humano, por lo que se llevan a un punto concreto del pueblo porque no se puede echar al depósito, ya que, si tiene pérdidas, "se estaría derrochando el agua".

Tras la reunión que han mantenido ambos responsables para coordinar actuaciones entre ambas administraciones y analizar los problemas de la provincia, Jiménez ha destacado el papel "fundamental" de las diputaciones en la gestión del agua porque están "más cerca de los municipios" y tienen más capacidad de resolver problemas técnicos y ofrecer servicios "imprescindibles".

Uno de esos servicios será la depuración de aguas residuales a través del Plan Depura que tiene como objetivo que, en los próximos seis o siete años, la región depure al cien por cien todos los núcleos urbanos. Para ello, la Junta se hará cargo de los municipios de más población y el resto será competencia de las diputaciones provinciales.

En el caso de la provincia cacereña, a través del Consorcio MasMedio, ya se está redactando los primeros proyectos de la construcción de las ocho primeras depuradoras, que comenzarán a construirse el año que viene con criterios técnicos. "No están definidos los municipios pero se empezará por donde no haya que expropiar terrenos, donde solo haya un colector, etc", ha concluido.

Respecto a este tema, el director general ha incidido en que Extremadura es una de las primeras regiones que dará solución a los sistemas de depuración de aguas en municipios pequeños. Proyectos que se realizarán con bajo coste para que también la factura sea asumible en núcleos donde haya poca población.