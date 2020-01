Vaquillas, gastronomía y música para honrar a San Antón Abad

Los vecinos de Garrovillas de Alconétar celebrarán, mañana y el domingo, los actos principales de las fiestas en honor a San Antón Abad, recién apagados los sonidos de las zambombas de Navidad. Para ello, la hermandad y el ayuntamiento han preparado una amplia programación.

Previo a este fin de semana se han realizado las novenas en honor al santo. Para hoy está prevista la junta general de la hermandad. Mañana, a partir de las once, habrá un pasacalles con cabezudos y con la charanga Follow The Leader. A las tres será la comida de hermandad y a las 16.45 se llevará a cabo la suelta de vaquillas al estilo tradicional, junto a la parada de autobuses. A las nueve no faltará la gran minaría con cohetes y fuegos, seguida de baile con la orquesta Tucán.

El domingo amanecerá a las seis con diana floreada. A las doce será la misa en la ermita de San Antón, y a la una la bendición de animales. Al finalizar se sorteará un cochinillo entre los participantes. Los más pequeños disfrutarán de actividades y juegos en la plaza de la Constitución, y la hermandad celebrará un aperitivo en el centro social.

Todo finalizará a las 15.30 horas, con la procesión del santo por las calles de la localidad, acompañado por la charanga y la recogida de ofrendas de los vecinos, que serán subastadas a su término, al igual que la rifa de la cochinina.