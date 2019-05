El vaso principal de la piscina está siendo reparado ante las pérdidas

La temporada estival de baño se aproxima por lo que el ayuntamiento de Trujillo ha se encuentra realizando tareas de reparación y mejora de las instalaciones de la piscina municipal. Concretamente, los trabajos actuales se centran en reparar el vaso principal de Trujillo, ya que desde hacia tiempo sufría importantes pérdidas de agua. Se intentó la reparación a lo largo del año 2018 solicitando a la Junta de Extremadura una subvención, que finalmente no fue concedida, según ha explicado la concejal de Deportes, Gema Bernat. Ahora, gracias a una ayuda de la Diputación de Cáceres, se emplearán unos 60.000 euros para poner a punto la piscina grande, cuenta. «En un último caso, de no haber contado con fondos para arreglarla se habría abierto, pero con muchas pérdidas de agua, por lo que era una obra prioritaria», ha dicho la concejal. La ejecución de la obra, que ha sido adjudicada a una empresa de Badajoz, tiene un plazo de tres semanas a lo que se añadirá una semana más para el llenado de los vasos. De este modo, la fecha de apertura prevista podría oscilar «entre el 15 y de junio» ha estimado Bernat. No ha sido posible comenzar antes, asegura, ya que la resolución definitiva de la ayuda no se ha hecho efectiva hasta el mes de abril, y tras ello ha habido que sacar a concurso la intervención. En estos momentos, el tipo de tareas que se están realizando están relacionadas con fontanería «para cambiar los impulsores», ha dicho. La subvención aportada por la diputación cacereña asciende a 180.000 euros, que también serán empleados para arreglar la instalación eléctrica de algunas zonas deportivas, la construcción de dos pistas de pádel, y los parques de skate y calistenia.

Por lo demás, han sido construidos nuevos baños «ya que por el aforo de la piscina, Sanidad exigía más aseos», que han sido hechos en el hueco existente entre la guardería y la piscina, gracias a una subvención de AEPSA. Asimismo, han sido plantados a la entrada de la misma diversos setos, ya que se han eliminado los dos árboles «que estaban levantando el baño de los suelos con las raíces». También, ha sido tratada y abonada la pradera, tanto en Trujillo como en Huertas de Ánimas, y han sido eliminados los troncos de unos árboles que fueron cortados y acondicionada la zona del bar.

SOCORRISTAS/ De cara a la apertura de las piscinas el ayuntamiento ha publicado las bases para la contratación de nueve socorristas para la temporada de baño próxima. La selección se hará mediante concurso, y el contrato tendrá carácter temporal en la modalidad de obra o servicio. Los participantes en el proceso selectivo deberán poseer el título oficial de socorrista, expedido por la Federación de Salvamento y Socorrismo, Cruz Roja Española o centro autorizado y homologado por la administración correspondiente.