Vecinos del poblado, en alerta por una numerosa plaga de orugas

Varios vecinos de la Estación de Arroyo-Malpartida están preocupados por la situación que llevan viviendo desde hace unos 15 días debido a una plaga de orugas que invade sus casas, sus patios y se cuelan en los salones habitaciones, cocinas y baños. «No hay manera de acabar con ellas y lo hemos intentado todo, pero siguen entrando», señaló Toñi López, una de las vecinas afectadas.

Ante esta situación, hablaron con el dueño de una finca cercana «quien nos dio autorización para que se fumigara en ella y así poder acabar con esta plaga». La situación empezó siendo algo anecdótico pero en los últimos días se ha convertido en un problema grave «pues es una zona habitada, con niños y animales y por eso agradecemos la colaboración del dueño de la finca para acabar con este problema», explicó López. Durante la jornada de ayer ya se fumigó la zona.

Con esta fumigación los vecinos esperan «que se corte el problema», porque «no podemos seguir así, estamos agobiados y no adelantamos nada con ninguna de las medidas que tomamos como llenar cubos de agua y echarlas ahí, echar productos contra abejas y hormigas», aseveró la vecina.

Hace unos años también sufrieron algo parecido «pero no fue tan grande como la de estos días». Para Tiño López, «al no llover y al no helar, pues se han beneficiado de ello», sentenció la vecina afectada.