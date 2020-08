Continúa el programa de actividades 'Diviértete'

Son más de 300 localidades las que en agosto continúan celebrando actividades a través del programa Diviértete del Instituto de la Juventud de Extremadura. El contenido de las propuestas que se ofertan a la población infantil y juvenil participante en este proyecto está adaptado a los diferentes tramos de edad y existen temas que llamarán la atención tanto de los participantes más pequeños como de los jóvenes.

Cuando se diseñó el contenido del programa se tuvo en cuenta las características de los participantes y las necesidades que reclamarían dependiendo de su edad. Desde la Consejería de Igualdad y Portavocía a través del Instituto de la Juventud de Extremadura y con la colaboración de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz se elaboró una completa Guía para el desarrollo del programa que pretendía ser un marco de referencia para los monitores encargados de poner en marcha los talleres.

Bajo el título “Descubre Extremadura” como hilo conductor, el programa trabaja con niños, niñas y jóvenes de todos los rincones de la región usando juegos, dinámicas y actividades basadas siempre en las metodologías “Aprender haciendo”. Así se trata de descubrir secretos y facetas de la región de manera lúdica aprendiendo sobre el patrimonio, la naturaleza, los juegos tradicionales o la música.

Cada una de las propuestas se ha adaptado en su desarrollo a sus participantes. Así la población más pequeña se centra en juegos, canciones, actividades manuales y deporte. Mientras, los jóvenes tienen la oportunidad de conectar con la región usando el teatro, la composición musical, las nuevas tecnologías o la literatura sin dejar de lado las acciones más deportivas. Se trata de crear una oferta heterogénea en la que puedan participar desde un niño de 6 años hasta una joven de 16.

Además, también se tuvo en cuenta que otros conceptos que suelen ser comunes a las acciones de la Junta de Extremadura en áreas relacionadas con la educación formal y no formal no pueden ser ajenos a este proyecto. Así, valores como la diversidad, la igualdad, la salud, las habilidades emprendedoras o el conocimiento de los Objetivos de desarrollo sostenible, han influido a la hora de diseñar las actividades. Son valores que han determinado también los diferentes talleres.

Y por supuesto, desde el IJEX siempre se ha querido aprovechar este programa para trasladar a los más jóvenes la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad sanitarias. Estar en un ambiente lúdico no significa que no se pueda tomar conciencia de la responsabilidad que la juventud debe asumir en esta pandemia. Todos los participantes reciben información sobre conceptos como el uso de mascarilla, la necesidad de un lavado continuo de manos, la obligación de mantener la distancia de seguridad o cómo detectar los síntomas de la enfermedad. En una situación como la actual, en la que se ha reducido la media de edad de las personas contagiadas, deben aprovecharse oportunidades como el Diviértete para incidir en la necesidad de ser cautelosos y no poner en peligro a aquellos que les rodean.

Poblaciones participantes

Uno de los objetivos de este programa era poder llegar al mayor número posible de población infantil y juvenil de Extremadura. Han sido las Mancomunidades las encargas de la contratación del personal y de coordar en colaboración con el Institución de la Juventud la puesta en marcha del programa..

Así, son 28 Mancomunidades las que han participado en este programa: La Serena / Vegas Altas; La Serena; Municipios zona centro – Cáceres; Llerena; Tentudía; Tierra de Barros – Río Matachel; Vegas Bajas; Sierra de Montánchez; Municipios de Guadiana; Municipios centro – Badajoz; Río Bodión; Sierra Suroeste; Olivenza; Lácara – Los Baldíos; Sierra de San Pedro; Tajo – Salor; Sierra de Gata; Valle de Alagón; Rivera de Fresnedosa; Hurdes; Trasierra – Tierras de Granadilla; Valle del Ambroz; Valle del Jerte; La Vera; Campo Arañuelo; Villuercas – Ibores – Jara y Trujillo.

En total, más de 300 pueblos de menos de 20.000 habitantes que en muchos casos no habrían podido organizar actividades estivales este 2020 por las circunstancias especiales que se viven actualmente.

Tras la llegada del Diviértete estas localidades han movilizados a su población infantil y juvenil para participar en las propuestas de ocio y ofrecer una alternativa a las mañanas de verano. En muchos casos, el programa se desarrolla en las piscinas municipales que no se encuentran abiertas al público en general pero sí se encuentran disponibles para participar en diferentes actividades, como pueden ser las organizadas por este programa.

Las inscripciones en este programa, que se desarrolla también durante el mes de agosto, pueden tramitarse en cada uno de los ayuntamientos participantes.