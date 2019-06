La plantilla del nuevo hospital dobla turnos por la falta de personal

Las denuncias del colectivo de enfermería que trabaja en el nuevo hospital continúan. Ayer trabajadores de este centro se reunieron con Satse, el sindicato de enfermería, para trasladarle más demandas. La más importante es la falta de personal, ya que aseguran que ciertos servicios se encuentran saturados y que no se están cubriendo las bajas. Esto está generando, según explicó el representante de este sindicato en Cáceres, Julián Rubio, que la plantilla tenga que doblar turnos para cubrir el trabajo. Se les están denegando además los días libres que solicitan por la misma razón.

«El personal está desbordado y eso se traduce no solo en un perjucio para ellos, sino para el paciente porque no recibe la asistencia que merece», afirma Rubio. Dice además que desde que comenzara la hospitalización en el nuevo complejo una de las plantas no cuenta con el servicio de supervisión, al encontrarse esta persona de baja médica. «No hay nadie que controle que todo está organizado y eso ahora mismo es necesario tratándose de un hospital nuevo», insiste el representante de Satse en la ciudad.

El resto de las denuncias se basan en la falta de material, que les impide trabajar en condiciones normales. El personal asegura que faltan carros de curas, medicamentos y material de higiene para el paciente, como son las palanganas. «Parecen cosas simples pero son muy importantes a la hora de prestar una atención a los pacientes», insiste Rubio. Este material ha tenido que llevarse del hospital San Pedro de Alcántara ya que en el traslado nunca se contó con ello. «Es una pena que después de tanto tiempo haya estas deficiencias», añade.

los vestuarios, lejos / Estas demandas se unen a las que publicó ayer este diario, en las que la plantilla se quejaba sobre todo de los problemas estructurales que presenta el nuevo complejo. Tal y como indicaban tardan 20 minutos en llegar a los vestuarios, que se encuentran muy alejados del área de hospitalización y ubicados en un largo pasillo que aún está en obras.

También denunciaban que ya existían servicios saturados, como son los que se encuentran en la tercera planta de hospitalización, donde se concentran Otorrino, Oftalmología, Cirugía Vascular y Cirugía Torácica. En esta zona solo existen dos puestos de control, lo que colapsa el trabajo en esta planta.

Tal y como informara este diario el sindicato remitió el viernes una carta a Sanidad para trasladar todas estas denuncias. Han solicitado además una reunión urgente con la dirección de enfermería, pero no se ha producido.