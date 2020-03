Un cacereño crea la cuenta Stop cuota autónomos y arrasa en Twitter gritando amparo al Gobierno

Ismael Martín es autónomo desde hace dos años y tiene una empresa de reformas con su hermano. Quería que su voz se hiciera oír, de modo que este lunes creó una cuenta en Twitter con el nombre ‘Stop cuota autónomos’ que en pocas horas registra 5.207 seguidores. El responsable de Reforman explica que el colectivo está siendo poco escuchado. "Se está tratando de forma injusta a este sector. Somos más de tres millones de autónomos en toda España y no tenemos ningún amparo".

Martín, de 28 años, indica que las medidas que ha propuesto el Estado ya existen. "Esas condiciones ya las teníamos desde antes de la crisis. No nos valen. Lo que hay que hacer es suprimir la cuota de autónomos, porque si nuestros negocios cierran y no podemos abrir nuestras tiendas, será imposible hacer frente a esos pagos. Si no disponemos de ingresos estamos acabados".

Ve un panorama desolador. "Como esto siga así, la gente se dará de baja de autónomo. Y más si el gobierno no adopta las medidas pertinentes. Lamentablemente esa será la única opción. Si el último día de mes tenemos esa cuota, no la podremos aguantar".

No se anda con rodeos: "Lo que pasa es que nos están tomando el pelo”. Su cuenta de Twitter suma seguidores al segundo. "Estamos unidos, esto no para, cada vez tenemos más fuerza, más voz. Que la gente hable, que se dé cuenta de que nos ningunean".

Martin anima a la participación: "No vamos a quedarnos de brazos cruzados y la plataforma que usamos es Twitter porque es mucho más potente que Facebook o Instagram".