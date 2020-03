La Fuente se vuelca en fabricar equipos de protección contra el coronavirus

Los ciudadanos y empresas de Fuente del Maestre están mostrando su lado más solidario empleando impresoras 3D para la fabricación de viseras y pantallas de acetato (un elemento de barrera que puede verse ya en el personal que trabaja en los comercios y supermercados) , o confeccionando mascarillas, calzas, gorros y equipos de protección para sanitarios, agentes de seguridad, o para personas que trabajan en residencias de ancianos, entre otros colectivos.

Entre las empresas fontanesas que están fabricando las viseras con pantallas protectoras se encuentran, por ejemplo, Loto Art Tattoo y Estudio de Arquitectura Simbiosis. Sus responsables, Sergio Salgado y Manuel Sánchez, han puesto a trabajar sus impresoras 3D para fabricar estos materiales tan necesarios , y afirman que ya hay otras empresas y particulares que se han ofrecido a colaborar en esta tarea.

Estos materiales están siendo donados a la policía local, el centro de salud, la Guardia Civil, residencias de ancianos, el tanatorio de La Fuente, farmacias locales y a centros de salud de otras localidades pacenses.

M. Sánchez (gerente también de la casa rural “Ven Luna, Ven”) ha sido muy claro: “ Yo lo sentía como una obligación, un deber en nuestro estado de derecho. O me quedaba en casa, o colaboraba. Es importantísimo colaborar, y hay un dato muy bueno, y es que a nivel comarcal se han fabricado ya más de 1.700 viseras, lo que supone que puede haber unas 80 personas trabajando, y hay que seguir sumando más gente solidaria”.

Por su parte, Sergio Salgado ha explicado que, para tener el material que se necesita para crearlas, los ciudadanos , empresas o instituciones que quieran, pueden contribuir a la causa realizando donaciones. El n.º de cuenta habilitado es el siguiente: ES08 2085 4533 2009 3001 0523 .

Por otro lado, también hay más de 140 personas cosiendo en sus casas esas mascarillas que, aunque no están homologadas, podrían quizás proteger frente a posibles contagios. También se cosen equipos de protección sanitarios, batas, escafandras, gorros y calzas. Vestimenta de protección que necesitan los sanitarios para autoprotegerse y para no contagiar a sus pacientes. En esta labor, están muy volcadas empresas de Fuente del Maestre como Tapicería Toldos Morgado, regentada por Angustias Santiago, o la tapicería de Antonio Hormigo.

Gran parte de ese material ha llegado al Hospital Universitario de Badajoz, donde, en la UCI, trabaja el enfermero fontanés José María Santiago. En declaraciones a la emisora local, ha dicho sentirse “agradecido, y muy emocionado de comprobar lo solidario que es mi pueblo, algo de lo que me siento muy orgulloso y que hace que me levante cada día con un plus de motivación cuando me desplazo a mi trabajo en el hospital”.

Un trabajo que vive de forma muy vocacional, más en estos tiempos de crisis sanitaria: “Es cierto que en mi unidad hay miedo contenido, pero a la par, mucha profesionalidad. “

“Quiero informar de que se ha dividido el hospital entre pacientes o infectados por coronavirus y pacientes que no lo están. Y que nos estamos coordinando para habilitar el mayor número de boxes posibles en la UCI, para lo que venga. Y siempre con una consigna, dado el lugar “sensible” de un hospital en el que trabajamos, una UCI: Si podemos curar, curamos. Si no podemos curar, aliviamos. Y si no podemos aliviar, acompañamos”.