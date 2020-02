«Hoy he vendido 1.000 mascarillas»

Dicen los expertos que el covid-19 es contagioso, pero no tanto como el miedo. La prueba está en la calle. En los últimos días farmacias y ferreterías de la región han tenido que colgar en sus fachadas un nuevo cartel: «No tenemos mascarillas». Están agotadas en todos los establecimientos donde habitualmente se pueden adquirir. «Esto es alucinante, en 43 años abierto jamás había visto algo así. Aumentaron un poco las ventas cuando ocurrió lo de la gripe aviar, pero nada que ver con lo que está pasando ahora», cuenta Antonio Dionisio, propietario de la Ferretería Diosan de Cáceres.

«Solo hoy –por ayer– he vendido unas mil mascarillas. Nos ha cogido este tema muy cargados en el almacén, pero ni soñando pensábamos que ocurriría esto», apunta. Y ya se le han agotado todas las existencias, que ha vendido a su precio habitual: 1,5 euros. «No he subido, eso está muy feo». ¿Y no se ha guardado ninguna para usted? «Sí, alguna tengo por ahí guardada para nuestro personal, por si acaso», reconoce. Tampoco quedan existencias en la Ferretería Cancho, también en Cáceres.

Aunque se trata de un producto sanitario de venta sobre todo en farmacias, las ferreterías también suelen tener mascarillas homologadas (las hay de tres tipos: FFP1, FFP2 y FFP3 en función del nivel de protección requerido) para su uso en la construcción, principalmente. «Jamás había venido a una ferretería a buscar mascarillas para la alergia, es alucinante», espeta una clienta de Dionisio que se va de la tienda con las manos vacías. «Ese es un problema gordo, ¿qué pasa ahora con la gente que realmente las necesita?», se pregunta.

Cuatro meses de espera

Pues de momento esa gente tendrá que esperar. Los proveedores de Diosan ya le han comunicado que no podrán enviarle más material al menos hasta dentro de cuatro meses. «Es que dicen que no tienen nada», cuenta Dionisio.Y en las farmacias está ocurriendo lo mismo ya desde hace varios días y no solo con las mascarillas. «También están agotados los geles hidroalcohólicos», explica Cecilio Venegas, presidente del Consejo de los Colegios Profesionales de Farmacéuticos en Extremadura, que prefiere tirar de ironía ante la avalancha: «Forma parte de lo que llamo la epidemia informativa del coronavirus».

Venegas explica que hay dos tipos de mascarillas adecuadas para protegerse de los virus, las tipo FFP2 y las FFP3, pero advierte que «no es la panacéa» y que no hay nada 100% efectivo. «Estos dos tipos tienen un tamaño de poro muy fino que se obstruye con facilidad, mientras las tipo quirúrgicas sirven para no contagiar, pero no para protegerse uno mismo».