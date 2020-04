Identifican al hombre que pintó "rata contagiosa" en el coche de una ginecóloga

Los Mossos d'Esquadra han identificado y denunciado por daños, con la agravante de un delito de odio, al hombre que supuestamente pintó el pasado martes las palabras "rata contagiosa" en el coche particular de una ginecóloga de Barcelona, en plena pandemia por el coronavirus.

Según han informado fuentes policiales, se trata de un hombre de nacionalidad española que ha sido identificado como el autor de las pintadas al vehículo de la ginecóloga Sivana Bonino, que el pasado miércoles, 15 de abril, dijo que había denunciado este caso ante los Mossos d'Esquadra.

Según la doctora, el pasado martes se dirigía a su trabajo cuando al bajar al aparcamiento de su edificio de vecinos se encontró con la pintada en un lateral de su vehículo, al que también habían pinchado dos ruedas.

"Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque", explicó la doctora, especialista en Ginecología.

Tras hacer unas fotos de la pintada, la doctora Bonino regresó a su domicilio "muy alterada", y le contó lo sucedido a su marido, de origen chino y residente en España desde hace años.

El marido de la doctora decidió entonces acudir a denunciar a los Mossos d'Esquadra los hechos, ya que, además, la mujer no pudo acudir con su vehículo a su centro de trabajo sino que tuvo que pedir a sus padres que le dejaran el suyo.

La doctora optó también por hacer públicas las fotos de la pintada en sus cuentas de las redes sociales, que se hicieron virarles.

Finalmente, los Mossos d'Esquadra han podido identificar al sospechoso, de nacionalidad española, y lo han denunciado por daños con la agravante de un delito de odio.