Magdalena Nevado y Sánchez del Real, en cuarentena voluntaria por coronavirus

Los diputados de Vox en el Congreso por Badajoz y Cáceres, Víctor Sánchez del Real y Magdalena Nevado, respectivamente, son dos de los 52 parlamentarios de este partido en la Cámara Baja que se encuentran en cuarentena voluntaria tras conocerse el positivo por coronavirus del secretario general de la formación, Javier Ortega Smith.

En un mensaje en su perfil en una red social, Sánchez del Real ha explicado que en su caso, aunque no tiene síntomas, permanecerá aislado en su residencia de trabajo en Madrid sin desplazarse a la de Mérida.

"En primer lugar, porque esa es la recomendación de las autoridades locales ("no viajar") y, en segundo lugar, porque no me gustaría ser portador de un virus a la provincia de Badajoz", ha expresado.

Ha indicado que realizará teletrabajo, al tiempo que ha pedido disculpas a las personas e instituciones en Badajoz con las que tenía previsto celebrar encuentros y reuniones durante los próximos 15 días.

"Creo que es mi responsabilidad actuar así hasta descartar contagio o que pueda difundir el virus", ha finalizado.

Tras conocerse que Ortega Smith ha dado positivo, la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces han acordado este martes la suspensión durante al menos esta semana de la actividad parlamentaria ya que la ausencia de Vox "reduce la legitimidad democrática" de las decisiones que se iban a tomar en el pleno de esta semana.